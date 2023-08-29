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Спеку подекуди супроводжуватимуть дощі з грозами: прогноз погоди на 29 серпня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Спеку подекуди супроводжуватимуть дощі з грозами: прогноз погоди на 29 серпня
фото: glavcom.ua

На більшості територій опадів не передбачається

У вівторок, 29 серпня у західних, Житомирській та Вінницькій областях буде короткочасний дощ та грози, на решті територій без опадів. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр. 

Вночі на Сумщині, а вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасний дощ та грози. Водночас на більшості територій опадів не передбачається. Помірний південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура коливатиметься в межах 16-21°C, проте на півдні температура може сягати до 25°C. Вдень буде справжня спека, стовпчики термометра покажуть 30-35°C. Водночас східні та північно-східні області вночі відчують прохолоду від 13-18°C, а вдень температура підніметься до 24-29°C.

Спеку подекуди супроводжуватимуть дощі з грозами: прогноз погоди на 29 серпня фото 1

На Київщині буде мінлива хмарність. Помірний південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура коливатиметься в межах 16-21°C. Вдень температура підніметься до 30-35°C.

У Києві ночі будуть більш комфортними, з температурою близько 20°C. Протягом дня очікується підвищення температури до 32-34°C.

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