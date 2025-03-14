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Спецпосланець США передасть «сигнали» від Путіна Трампу – Пєсков

glavcom.ua
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Спецпосланець США передасть «сигнали» від Путіна Трампу – Пєсков
Розуміння, що така розмова потрібна для є з двох сторін
ілюстрація glavcom.ua

США та Росія можуть розпочати діалог про припинення війни в Україні

Спецпосланець США Стів Віткофф провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним вчора ввечері. Речник Кремля Дмитрій Пєсков прокоментував зустріч та окреслив можливі подальші кроки Росії у перемовинах щодо завершення війни. Про це пише «Главком» з посиланням російські змі.

За словами речника Кремля, через Віткоффа були передані «додаткові сигнали» Дональду Трампу. Проте, які саме - не розголошується.

«Він, Віткофф, вчора був тут, вчора пізно ввечері вже він був прийнятий президентом Путіним. Було надано російській стороні додаткову інформацію. І також, власне, через Віткоффа Путін передав інформацію і додаткові сигнали для президента Трампа», – заявив Пєсков.

Сама розмова Путіна і Віткоффа відбулась у закритому форматі, тому подробиць зустрічі не оголошується.

«Після того як пан Віткофф уже всю інформацію доведе до свого глави держави, вже потім будемо визначатися з термінами проведення розмови. Розуміння, що така розмова потрібна для є з двох сторін», - заявив Пєсков.

Час розмови Путіна і Трампа досі не узгоджено.

Нагадаємо, Російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити. За словами Путіна, Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси», зокрема, йдеться про Курську область РФ. Він також вимагає, аби під час перемирʼя Україна припинила мобілізацію та отримання зброї.

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви російського диктатора Путіна щодо ймовірного перемирʼя. Зеленський зауважив, що всі почули з Росії «дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова» Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Голова держави впевнений: Путін фактично готує відмову станом на зараз.

«Путін, звісно, боїться сказати прямо Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб узагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить – не каже «ні» напряму, але робить так – так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз – чергові російські маніпуляції», - наголосив гарант.

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Теги: росія путін Україна диктатор Стів Віткофф США

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