Які ризики має альтернативна угода Путіна про перемир'я? Розʼяснення ISW

Запропонована очільником Кремля угода про припинення вогню, надала б Росії значно більш непропорційні переваги

Альтернативна угода про припинення вогню, запропонована російським диктатором Володимиром Путіним, створить умови для відновлення бойових дій армією РФ у майбутньому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Запропонована Путіним угода про припинення вогню, надала б Росії значно більш непропорційні переваги і створила б умови для відновлення бойових дій на вкрай вигідних для Кремля умовах.

Аналітики не виключають, що проєкт угоди Путіна, скоріш за все, буде вимагати від США й інших партнерів призупинити надання Києву військової допомоги, а від України – припинити мобілізацію та підготовку особового складу Збройних сил.

Однак у разі продовження на тривалий проміжок часу, така угода створить перешкоди для відновлення, тренування й оснащення українських військових, до роззброєння України, а також до того, що Україна та країни Заходу передадуть Росії суттєві важелі впливу на ситуацію.

Водночас Путін нічого не сказав про припинення Росією призову на військову службу, виробництво військової техніки й отримання військової допомоги від своїх союзників.

«Здатність Росії продовжувати ці заходи під час потенційного перемир'я, без аналогічного дозволу Україні, дозволила б російській армії відновити наступальні операції з краще укомплектованими й оснащеними підрозділами в потрібний для неї час. Такі вимоги можуть здатися чітким свідченням того, що Путін насправді не прагне миру», – повідомляє ISW.

Як кажуть аналітики, спроби Путіна укласти нову угоду про припинення вогню на умовах, які асиметрично вигідні РФ, ігнорують заявлений намір президента США Дональда Трампа, що припинення вогню створить умови для переговорів про більш всеосяжну мирну угоду в майбутньому.

ISW вважає, що Путін намагається здобути превентивні поступки перед офіційними переговорами щодо припинення війни.

«ISW продовжує вважати, що російський лідер не зацікавлений у добросовісних мирних переговорах для припинення війни. Він залишається відданим досягненню своїх довгострокових цілей щодо встановлення проросійського маріонеткового режиму в Україні, підриву здатності країни захистити себе від майбутньої російської агресії та недопущення вступу країни до НАТО», – йдеться у звіті відомства.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити. За словами Путіна, Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси», зокрема, йдеться про Курську область РФ. Він також вимагає, аби під час перемирʼя Україна припинила мобілізацію та отримання зброї.

Згодом Дональд Трамп прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо перемир'я. Американський лідер вважає, що заява Путіна про перемир’я була неповною. Трамп зазначив, що вона виглядає багатообіцяючою, але все ще потребує уточнень.

До слова, попри заяву президента РФ Володимира Путіна про підтримку 30-денного припинення вогню в Україні, Москва не має наміру відмовлятися від своїх максималістських вимог у межах потенційної мирної угоди.