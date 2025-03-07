За яких умов Путін може погодитися на перемир'я? Розʼяснення Bloomberg

Представники США передали Путіну пропозицію про тимчасове перемир'я під час переговорів у Саудівській Аравії

Росія готова обговорювати тимчасове припинення вогню у війні з Україною

Російська Федерація готова обговорювати припинення вогню за умови досягнення прогресу в остаточному мирному врегулюванні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає агентство, для того, щоб Росія погодилася на припинення бойових дій, має бути чітке розуміння рамкових принципів остаточної мирної угоди. Кремль наполягатиме, зокрема, на визначенні параметрів майбутньої миротворчої місії, включаючи домовленість про те, які країни візьмуть у ній участь.

Нагадаємо, Дональд Трамп відреагував на масштабний ракетний обстріл України. Він заявив, що «наполегливо розглядає можливість запровадження широкомасштабних банківських санкцій і тарифів проти Росії».

Як зазначив Трамп, обмеження діятимуть до тих пір, поки не буде досягнута угода про припинення вогню і остаточне врегулювання війни.

«Росія і Україна, сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно. Дякуємо!!!» – написав президент США в соцмережі Truth Social.

Раніше міністр фінансів Скотт Бессент заявив, Сполучені Штати Америки без вагань застосують максимальні санкції, якщо це сприятиме припиненню війни в Україні.

До слова, Дональд Трамп хоче повʼязати угоду з Україною про видобуток корисних копалин із зобовʼязанням української сторони якнайшвидше припинити вогонь.