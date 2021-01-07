Спікер Конгресу Пелосі виступила за негайне усунення Трампа від влади

Пелосі закликала до дій віце-президента Майка Пенса за зміщення Трампа відповідно 25-ї поправки до Конституції

Президента США Дональда Трампа потрібно усувати від посади. Якщо це не буде зроблено, Конгрес може зайнятися імпічментом президенту.

Про це заявила спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, повідомляє CNN.

Пелосі закликала до дій віце-президента Майка Пенса за зміщення Трампа відповідно 25-ї поправки до Конституції і заявила про готовність розпочати процедуру імпічменту.

«Я приєднуюся до лідера демократів у Сенаті, який закликав віце-президента змістити Трампа, негайно 25-ю поправку. Якщо віце-президент і Кабінет міністрів не зробить ніяких дій, Конгрес може приступити до імпічменту, що є переважим настроєм фракції демократів і американського народу», – сказала вона на прес-конференції.

Нагадаємо, ряд представників Демократичної партії в Палаті представників і Сенаті висловилися за застосування 25-ї поправки до Конституції. Вона передбачає визнання чинного президента нездатним перебувати на посаді і його повноваження тимчасово переходять до віце-президента, яким є Майк Пенс.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.