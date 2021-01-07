Спікер Конгресу Пелосі виступила за негайне усунення Трампа від влади
Пелосі закликала до дій віце-президента Майка Пенса за зміщення Трампа відповідно 25-ї поправки до Конституції
Про це заявила спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, повідомляє CNN.
Пелосі закликала до дій віце-президента Майка Пенса за зміщення Трампа відповідно 25-ї поправки до Конституції і заявила про готовність розпочати процедуру імпічменту.
«Я приєднуюся до лідера демократів у Сенаті, який закликав віце-президента змістити Трампа, негайно 25-ю поправку. Якщо віце-президент і Кабінет міністрів не зробить ніяких дій, Конгрес може приступити до імпічменту, що є переважим настроєм фракції демократів і американського народу», – сказала вона на прес-конференції.
Нагадаємо, ряд представників Демократичної партії в Палаті представників і Сенаті висловилися за застосування 25-ї поправки до Конституції. Вона передбачає визнання чинного президента нездатним перебувати на посаді і його повноваження тимчасово переходять до віце-президента, яким є Майк Пенс.
Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.