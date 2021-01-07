Байден визначився з кандидатом у генпрокурори США

Обама чотири роки тому номінував Ґарленда до складу Верховного суду, проте республіканці у Сенаті відкинули його кандидатуру

Обраний президент США Джо Байден визначився з кандидатом на посаду глави Міністерства юстиції, який також є генеральним прокурором. На цю посаду висунуто суддю Мерріка Ґарленда.

Про це йдеться на порталі перехідної адміністрації США.

Повідомляється, що зараз Ґарленд працює суддею в Апеляційному суді США по округу Колумбія. Коли демократ Обама був президентом, він запропонував призначити Ґарленда у Верховний суд, але підконтрольний республіканцям Сенат відмовився розглядати цю кандидатуру. Байден тоді був віце-президентом.

68-річний Ґарленд працював у Міністерстві юстиції на посаді прокурора ще в дев’яності роки та запам’ятався розслідуванням теракту в Оклахома-Сіті, який у 1995 році здійснили праві радикали. Унаслідок вибуху в адміністративній будівлі загинули 168 людей, зокрема 19 дітей.

Мотивом терористів вважають помсту за некомпетентну спецоперацію проти сектантської комуни «Гілка Давидова» - тоді загинули діти, й облоги помістя Рубі Рідж через незаконний обіг зброї, яка теж призвела до загибелі дитини.

Як пише ABC News, колишній президент Барак Обама чотири роки тому номінував Ґарленда до складу Верховного суду, проте республіканська частина Сенату відкинула його кандидатуру навіть без додаткових слухань. Байден вважає його авторитетним і досвідченим фахівцем із відмінною репутацією.

Також Байден представив інших кандидатів на керівні посади в Мін’юст. Заступниками генпрокурора будуть колишня радниця Обами з внутрішньої безпеки Ліза Монако й ексначальниця відділу громадянських прав міністерства Ваніта Гупта.

Від обраного президента вимагали призначити на посаду голови Мін’юсту жінку або кольорову людину, проте відомство очолить білий чоловік. Призначення заступницями Ґарленда кольорових жінок має врівноважити положення.

Усіх кандидатів Байден вважає «першокласними» фахівцями з «бездоганним характером».

«Вони відновлять незалежність міністерства, щоб воно слугувало інтересам народу, а не президента, відновлювало суспільну довіру до верховенства права і безупинно працювало над забезпеченням більш справедливої та рівноправної системи правосуддя», - прокоментував призначення обраний президент.

Зазначається, що Ґарленд стикнеться з необхідністю довести до кінця справу проти Хантера Байдена, із закликами перевіріти та вирішити питання про роль Росії в американських негараздах. Також непростою задачею стане боротьба з хакерами - з Росії, Китаю та Північної Кореї.

Як повідомлялося, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування, однак на кілька годин перервав засідання через масові протести прихильників Трампа. Агресивні прихильники президента США Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу. Там мало відбутися остаточне затвердження результатів голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду глави Білого дому. Під час сутичок біля будівлі Конгресу США загинули четверо осіб, затримали 52 людини. Мер Вашингтона Мюріель Боузер продовжив режим надзвичайної ситуації на 15 днів.

Після цього у четвер Конгрес США все ж таки затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину. Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом», а не протестом.

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