Трамп підбурював до насильства. Цукерберг пояснив, чому Facebook забанив акаунт президента

Сторінка Трампа у Фейсбуці не видалена, але останній допис на ній зроблено 21 годину тому

Акаунти Трампа у Facebook та Instagram будуть заблоковані щонайменше до 20 січня

Засновник і керівник компанії Facebook Марк Цукерберг розкритикував 45-го президента США Дональда Трампа через заохочення до штурму Конгресу та звинуватив у спробі завадити мирній передачі влади переможцю виборів Джо Байдену. Раніше терпима до політики глави держави мережа Facebook забанила його до інавгурації нового президента.

«Шокуючі події останніх 24 годин наочно демонструють, що президент Дональд Трамп має намір використати час, що залишився на посаді, щоб підірвати мирний і законний перехід влади до свого обраного наступника Джо Байдена», - написав голова Facebook.

6 січня Трамп виступив перед своїми прихильниками у Вашингтоні та заохотив їх увірватися до будівлі Конгресу США під час процедури затвердження обраним президентом Джо Байдена. Внаслідок сутичок з правоохоронцями загинуло чотири людини.

Цукерберг звинуватив президента в намаганні використовувати свою посаду заради потурання насильству, а також зазначив, що відтепер задача для всієї країни - забезпечити мир протягом наступних 13 днів, до 20 січня, коли влада перейде до нової адміністрації. До цього часу, а може й довше, акаунти Трампа у Facebook та Instagram будуть заблоковані.

«Ми вважаємо, що ризики дозволу президенту продовжувати користуватися нашими послугами в цей період просто занадто великі», - зазначив Цукерберг.

Він також пояснив, що під час торічних конфліктів усередині США соцмережа не видаляла дописи Трампа, оскільки вони представляли суспільний інтерес, хоча й подекуди порушували стандарти спільноти. Але тепер «контекст змінився», і президентське «підбурювання до насильницького повстання проти демократично обраного уряду» стало неприпустимим.

Раніше на ті ж самі дописи Трампа відреагувала Twitter — компанія поставила Трампу вимогу видалити їх самостійно, інакше його акаунт буде заблокований назавжди.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.

Читайте також: