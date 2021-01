Штурм Капітолія: міністр транспорту США подала у відставку

Міністр транспорту США Елейн Чао подала у відставку. Так вона відреагувала на ситуацію з заворушеннями, які влаштували прихильники Дональда Трампа в середу, 6 січня.

Про це Елейн Чао написала в Twitter.

Вона зазначила, що події у Вашингтоні, що відбулися вчора, дуже зачепили її, як і багатьох американців.

На посаді Чао залишиться до 11 січня і допоможе передати справи наступникові Пітеру Буттіджеджу.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t