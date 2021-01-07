Штурм Капітолія: міністр транспорту США подала у відставку

На посаді Чао залишиться до 11 січня

Міністр транспорту США Елейн Чао подала у відставку. Так вона відреагувала на ситуацію з заворушеннями, які влаштували прихильники Дональда Трампа в середу, 6 січня.

Про це Елейн Чао написала в Twitter.

Вона зазначила, що події у Вашингтоні, що відбулися вчора, дуже зачепили її, як і багатьох американців.

На посаді Чао залишиться до 11 січня і допоможе передати справи наступникові Пітеру Буттіджеджу.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t — Sec. Elaine Chao (@SecElaineChao) January 7, 2021

Елейн стала першою з міністрів, подає у відставку після спроби захопити Капітолій прихильниками президента США Дональда Трампа після того, як Конгрес 6 січня почав процедуру затвердження результатів виборів президента США.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.

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