Коломойський і Боголюбов сплатили Приватбанку 10 млн фунтів стерлінгів



Бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов сплатили Приватбанку майже $14 млн Колаж: Економічна правда

Банк підтвердив, що ексакціонери сплатили понад 10 млн фунтів стерлінгів витрат стосовно слухання суду першої інстанції у Високому суді Лондона у 2018 році та слухання апеляційної інстанції, що відбулося у Лондоні цього року

Колишні акціонери Приватбанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов сплатили банку «Приват» 10 млн фунтів стерлінгів (майже $14 млн) за рішенням Апеляційного суду Англії та Уельсу. Про це повідомила 14 листопада пресслужба банку.

«За рішенням Апеляційного суду від 15 жовтня 2019 року, що підтвердив наявність юрисдикції англійського суду розглядати позов Приватбанку щодо шахрайства, здійсненого за попередньою змовою осіб, проти пана Ігоря Коломойського та пана Геннадія Боголюбова, банк підтверджує, що відповідачі наразі сплатили понад 10 млн фунтів стерлінгів витрат стосовно слухання суду першої інстанції, що відбулося у Високому суді Лондона у 2018 році, та слухання апеляційної інстанції, що відбулося в Лондоні раніше цього року», – йдеться у повідомленні.

15 жовтня 2019 року Апеляційний суд зобов'язав відповідачів оплатити юридичні витрати банку на загальну суму 10,9 млн євро до 12 листопада 2019 року.

Коломойський і Боголюбов вчасно оплатили свою частину зобов'язання, водночас шість корпоративних відповідачів за позовом – англійські компанії й компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах, які, як стверджує Приватбанк, є підставними й підконтрольними ексакціонерам фінустанови, – оплатили тільки частину своїх зобов'язань. Тепер вони мають сплатити додаткові відсотки за протермінування.

Приватбанк – найбільший комерційний банк в Україні – було націоналізовано 19 грудня 2016 року.

У грудні 2017 року банк «Приват» подав до високого суду Лондона позов проти своїх колишніх власників, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyn Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які їм, імовірно, належать або є під їхнім контролем. Позивачі стверджують, що бізнесмени вивели з банку приблизно $1,9 млрд, здійснивши низку незаконних операцій з фіктивними кредитами.

Суд видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського й Боголюбова. Ішлося про більш ніж $2,5 млрд.

4 грудня 2018 року Високий суд Лондона визнав, що позов «ПриватБанку», не відповідає його юрисдикції. Також суддя визнав наявність у банку обґрунтованих позовних вимог проти Коломойського й Боголюбова як мінімум на кілька мільйонів доларів. Водночас, на думку суду, банк не має право підбирати прийнятну для себе судову інстанцію і його ексвласники мають право захищати свої інтереси за місцем постійного проживання.

15 жовтня Апеляційний суд Лондона підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію для розгляду позову Приватбанку про шахрайство проти Коломойського й Боголюбова.