Розпродаж на AliExpress: українці вчора витратили понад 320 мільйонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Громадяни України 11 листопада через картки Приватбанку зробили близько 740 000 транзакцій, чого не витримав процесинг банку

Українці на День холостяка 11 листопада за картками Приватбанку зробили 740 000 транзакцій на загальну суму 323 млн грн. Про це повідомили в пресслужбі банку.

«Це без урахування офлайнових операцій, які будуть ще приходити протягом декількох днів», - уточнили в банку.

При цьому найбільший український банк до вчорашнього масового шопінгу користувачів виявився не готовий.

Він повідомив про різке збільшення кількості транзакцій з китайського онлайн-магазину, що спровокувало тимчасову затримку в роботі платіжних сервісів Приватбанку.

Ближче до 12:00 в опрацюванні платежів виникла черга. Процесинг не впорався з навантаженням. Повідомлення користувачів про те, що їх платежі висять, спостерігалися аж до вечора.

Нагадаємо, напередодні Alibaba встановила рекорд продажів: $38 млрд за день. При цьому за дев'ять годин Alibaba продала товари на рекордні $23 млрд.