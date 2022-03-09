Список міжнародних компаній, які продовжують працювати в РФ
Не всі світові бренди готові закрити виробництво продукції і торгівлю нею в державі-терористі
Вже другий тиждень Росія гатить не лише по військових та стратегічних об'єктах України, а й по житлових будинках, лікарнях, школах, розстрілює мирних людей. Сотні міжнародних компаній відмовились від роботи у Росії: H&M, Mango, Marks&Spencer, Burberry тощо. Американска компанія Apple пішла ще далі: не лише перестала продавати свої продукти та мобільні застосунки, а й навіть заблокувала росіянам можливість перегляду презентацій своїх продуктів.
На жаль, не всі світові бренди готові відмовитися від ринку збуту в державі-терористі РФ. Ось перелік компаній, які продовжують торгувати в країні-агресорі.
- Philip Morris — американська тютюнова компанія (Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, IQOS), має завод у Ленінградській області.
- JTI - японська тютюнова компанія (Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour та LD), якій належить чотири заводи в різних куточках РФ.
- British American Tobacco — британська тютюнова компанія (Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall та Rothmans) має фабрику у Санкт-Петербурзі.
- Imperial Tobacco — британська тютюнова компанія (West, Parker & Simpson, «Пріма», Davidoff Cigarettes) має фабрику у Волгограді.
- Henkel — німецька хімічна компанія, що працює в трьох напрямках: чистячі і миючі засоби, косметика, засоби особистої гігієни, технологія склеювання (Persil, Schwarzkopf, «Момент»). Має 10 заводів в Росії. Компанія «заморозила» інвестиційні плани та скоротила реклаиу в РФ, однак торгувати продовжує.
- LG — південнокорейська компанія, що випускає електроніку та побутову техніку має завод у Московській області.
- AB InBev Efes – турецько-бельгійська пивоварна компанія (ТМ BUD, Corona Extra, Velkopopovický Kozel, Hoegaarden, Старий Мельник з Бочонка, Клинське, Білий ведмідь). Має 11 пивоварних заводів у Росії.
- Fast Retailing Co. – японська материнська компанія бренду Uniqlo. Керує мережею з 50 магазинів у країні-агресорі.
- Miele — німецький виробник побутової техніки преміум-класу.
- BSH (Bosch & Siemens) — німецький концерн, є найбільшим виробником побутової техніки в Європі. Має завод під Санкт-Петербургом.
- Bayer — німецька компанія, що виробляє продукцію для сільського господарства та є крупним гравцем фармацевтичного ринку.
- Yamaha — японська компанія, що випускає широкий асортимент продукції, переважно музичні інструменти, електроніку та мотоцикли.
- «Ашан» — французька мережа продовольчих гіпермаркетів, якій належить 241 магазин в Росії.
- Tesco — британська транснаціональна корпорація, основним напрямом діяльності якої є продаж продуктів і товарів загального вжитку. Керує 10 продовольчими та непродовольчими магазинами в Росії.
- Leroy Merlin — французька мережа супермаркетів з продажу будматеріалів та меблів, має 107 магазинів у Росії.
- LC Waikiki — французько-турецькій мережі з продажу одягу. Мають 20 магазинів у Росії
- Raiffeisen Bank International (RBI) – австрійський банк. Його, чистий прибуток якого в Росії за 2021 рік сягнув 41 млрд руб (за довоєнним курсом — $560 млн).
- OTP — угорська банківська група, яка за 9 місяців 2021 року отримала 6 млрд руб. чистого прибутку (за довоєнним курсом — $82 млн).
- Credit Agricole — французька група, найбільший банк і одна з найбільших компаній Франції.
- BNP Paribas — міжнародна фінансова група, найбільший французький банк.
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