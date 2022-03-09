Список міжнародних компаній, які продовжують працювати в РФ

Не всі світові бренди готові закрити виробництво продукції і торгівлю нею в державі-терористі

Вже другий тиждень Росія гатить не лише по військових та стратегічних об'єктах України, а й по житлових будинках, лікарнях, школах, розстрілює мирних людей. Сотні міжнародних компаній відмовились від роботи у Росії: H&M, Mango, Marks&Spencer, Burberry тощо. Американска компанія Apple пішла ще далі: не лише перестала продавати свої продукти та мобільні застосунки, а й навіть заблокувала росіянам можливість перегляду презентацій своїх продуктів.

На жаль, не всі світові бренди готові відмовитися від ринку збуту в державі-терористі РФ. Ось перелік компаній, які продовжують торгувати в країні-агресорі.

Philip Morris — американська тютюнова компанія (Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, IQOS), має завод у Ленінградській області.

— американська тютюнова компанія (Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, IQOS), має завод у Ленінградській області. JTI - японська тютюнова компанія (Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour та LD), якій належить чотири заводи в різних куточках РФ.

- японська тютюнова компанія (Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour та LD), якій належить чотири заводи в різних куточках РФ. British American Tobacco — британська тютюнова компанія (Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall та Rothmans) має фабрику у Санкт-Петербурзі.

— британська тютюнова компанія (Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall та Rothmans) має фабрику у Санкт-Петербурзі. Imperial Tobacco — британська тютюнова компанія (West, Parker & Simpson, «Пріма», Davidoff Cigarettes) має фабрику у Волгограді.

— британська тютюнова компанія (West, Parker & Simpson, «Пріма», Davidoff Cigarettes) має фабрику у Волгограді. Henkel — німецька хімічна компанія, що працює в трьох напрямках: чистячі і миючі засоби, косметика, засоби особистої гігієни, технологія склеювання (Persil, Schwarzkopf, «Момент»). Має 10 заводів в Росії. Компанія «заморозила» інвестиційні плани та скоротила реклаиу в РФ, однак торгувати продовжує.

— німецька хімічна компанія, що працює в трьох напрямках: чистячі і миючі засоби, косметика, засоби особистої гігієни, технологія склеювання (Persil, Schwarzkopf, «Момент»). Має 10 заводів в Росії. Компанія «заморозила» інвестиційні плани та скоротила реклаиу в РФ, однак торгувати продовжує. LG — південнокорейська компанія, що випускає електроніку та побутову техніку має завод у Московській області.

— південнокорейська компанія, що випускає електроніку та побутову техніку має завод у Московській області. AB InBev Efes – турецько-бельгійська пивоварна компанія (ТМ BUD, Corona Extra, Velkopopovický Kozel, Hoegaarden, Старий Мельник з Бочонка, Клинське, Білий ведмідь). Має 11 пивоварних заводів у Росії.

– турецько-бельгійська пивоварна компанія (ТМ BUD, Corona Extra, Velkopopovický Kozel, Hoegaarden, Старий Мельник з Бочонка, Клинське, Білий ведмідь). Має 11 пивоварних заводів у Росії. Fast Retailing Co. – японська материнська компанія бренду Uniqlo. Керує мережею з 50 магазинів у країні-агресорі.

– японська материнська компанія бренду Uniqlo. Керує мережею з 50 магазинів у країні-агресорі. Miele — німецький виробник побутової техніки преміум-класу.

— німецький виробник побутової техніки преміум-класу. BSH (Bosch & Siemens) — німецький концерн, є найбільшим виробником побутової техніки в Європі. Має завод під Санкт-Петербургом.

— німецький концерн, є найбільшим виробником побутової техніки в Європі. Має завод під Санкт-Петербургом. Bayer — німецька компанія, що виробляє продукцію для сільського господарства та є крупним гравцем фармацевтичного ринку.

— німецька компанія, що виробляє продукцію для сільського господарства та є крупним гравцем фармацевтичного ринку. Yamaha — японська компанія, що випускає широкий асортимент продукції, переважно музичні інструменти, електроніку та мотоцикли.

— японська компанія, що випускає широкий асортимент продукції, переважно музичні інструменти, електроніку та мотоцикли. «Ашан» — французька мережа продовольчих гіпермаркетів, якій належить 241 магазин в Росії.

— французька мережа продовольчих гіпермаркетів, якій належить 241 магазин в Росії. Tesco — британська транснаціональна корпорація, основним напрямом діяльності якої є продаж продуктів і товарів загального вжитку. Керує 10 продовольчими та непродовольчими магазинами в Росії.

— британська транснаціональна корпорація, основним напрямом діяльності якої є продаж продуктів і товарів загального вжитку. Керує 10 продовольчими та непродовольчими магазинами в Росії. Leroy Merlin — французька мережа супермаркетів з продажу будматеріалів та меблів, має 107 магазинів у Росії.

— французька мережа супермаркетів з продажу будматеріалів та меблів, має 107 магазинів у Росії. LC Waikiki — французько-турецькій мережі з продажу одягу. Мають 20 магазинів у Росії

— французько-турецькій мережі з продажу одягу. Мають 20 магазинів у Росії Raiffeisen Bank International (RBI) – австрійський банк. Його, чистий прибуток якого в Росії за 2021 рік сягнув 41 млрд руб (за довоєнним курсом — $560 млн).

– австрійський банк. Його, чистий прибуток якого в Росії за 2021 рік сягнув 41 млрд руб (за довоєнним курсом — $560 млн). OTP — угорська банківська група, яка за 9 місяців 2021 року отримала 6 млрд руб. чистого прибутку (за довоєнним курсом — $82 млн).

— угорська банківська група, яка за 9 місяців 2021 року отримала 6 млрд руб. чистого прибутку (за довоєнним курсом — $82 млн). Credit Agricole — французька група, найбільший банк і одна з найбільших компаній Франції.

— французька група, найбільший банк і одна з найбільших компаній Франції. BNP Paribas — міжнародна фінансова група, найбільший французький банк.

Читайте також: Чи дійсно людське життя має найвищу цінність? Слова і діла найбільших корпорацій світу