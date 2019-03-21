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    У Британії невідомі скоїли напади на п’ять мечетей

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    У Британії невідомі скоїли напади на п’ять мечетей
    Фото: twitter.com birmingham_live

    Перше повідомлення про людину, який розбиває вікна мечеті кувалдою, надійшло о 2:30 ночі

    П'ять мечетей у Бірмінгемі зазнали атак протягом ночі і зранку 21 березня.

    Перше повідомлення про людину, яка розбиває вікна мечеті кувалдою, надійшли о 2:30 ночі, повідомила поліція, пише BBC.

    Потім офіцерів попередили про подібну атаку в сусідньому Ердінгтоні приблизно через 45 хвилин. Наступний напад зафіксували о 10 ранку.

    Поліція заявила, що ще не встановила мотиву. Справу розслідують співробітники підрозділу з боротьби з тероризмом.

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    У Британії невідомі скоїли напади на п’ять мечетей
    У Британії невідомі скоїли напади на п’ять мечетей
    У Британії невідомі скоїли напади на п’ять мечетей

    Після нападів на дві мечеті в Новій Зеландії, внаслідок яких загинули 50 осіб, поліція завила, що збільшила кількість патрулів навколо британських мечетей.

     

    напад Велика Британія
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