У Британії невідомі скоїли напади на п’ять мечетей

П'ять мечетей у Бірмінгемі зазнали атак протягом ночі і зранку 21 березня.

Перше повідомлення про людину, яка розбиває вікна мечеті кувалдою, надійшли о 2:30 ночі, повідомила поліція, пише BBC.

Потім офіцерів попередили про подібну атаку в сусідньому Ердінгтоні приблизно через 45 хвилин. Наступний напад зафіксували о 10 ранку.

Unfortunately the Witton Road Islamic Centre was attacked overnight by an individual who used a sledgehammer to break the windows.



I said last week that Muslims were afraid after the terrorist attacks in #ChristChurch



We need support in Brum @WMPolice. pic.twitter.com/7RjTqjRXbx