Останній подарунок Джорджа Майкла вийшов у світ для розповсюдження «любові та святкової радості»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джордж Майкл помер на Різдво у 2016 році у 53-річному віці

Пісню «This Is How (We Want You Get You High)» Майкл записав у 2015-му, але до прем'єри не дожив

Родина Майкла Джорджа зробила його шанувальникам подарунок до зимових свят, випустивши вперше за останні сім років нову композицію британського співака.

Про це повідомляє Contact Music.

Зазначається, що пісню «This Is How (We Want You Get You High)» Майкл записав у 2015-му, але до прем'єри не дожив.

Новий сингл оприлюднили сьогодні, 6 листопада, щоб розповсюдити «любов та святкову радість».

«Ми з гордістю вручаємо цей новий трек у якості його подарунку для вас, щоби передати всім вас любов та радість», - сказав менеджер артиста.

Посмертний трек пролунає й у документальному фільмі про Джорджа Майкла «Last Christmas», що вийде у кінотеатрах 15 листопада.

Нагадаємо, Джордж Майкл помер на Різдво 2016 року у 53-річному віці. Причиною раптової смерті співака стали захворювання серця та печінки.

Як відомо, в 2017-му світ почув посмертний сингл Джоджа Майкла «Fantasy», але це була не нова, а перероблена однойменна композиція.