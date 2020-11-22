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    Спостерігачі констатують наднизьку явку на місцевих виборах: 10% на 12:00

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    Спостерігачі фіксують наднизьку явку під час другого туру місцевих виборів - Спостерігачі констатують наднизьку явку на місцевих виборах: 10% на 12:00
    Спостерігачі фіксують наднизьку явку під час другого туру місцевих виборів
    Фото: ОПОРА

    Явка під час другого туру виборів є меншою, ніж у першому турі

    Станом на 12:00 у другому турі місцевих виборів, що відбуваються в 11 містах, явка склала 9,7%. Про це повідомляє мережа «ОПОРА», яка займається моніторингом виборів.

    Як повідомляє «ОПОРА», для порівняння під час голосування 25 жовтня по всій Україні на цей час явка становила 13,5%. Під час повторного голосування 15 листопада явка виборців у 7 містах на цю ж годину склала 8,6%.

    Як повідомляв «Главком», в 11 містах України сьогодні проходить другий тур місцевих виборів. Громадяни обирають міських голів у Дніпрі, Миколаєві, Слов’янську, Львові та інших містах. Минулих вихідних відбувся другий тур виборів голів сільських, селищних та міських рад. На дільниці прийшли 24% виборців.

    Для забезпечення безпеки громадян і охорони виборчих дільниць під час місцевих виборів залучили близько 10 тисяч правоохоронців.
    Теги: вибори
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