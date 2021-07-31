«В українців, немає проблем з власною ідентичністю і нам все одно, що думає Путін», – Порошенко

«Українці не претендують на Москву тільки тому, що її заснував київський князь» – п’ятий президент

Українська нація вже давно самоідентифікувалася, тому твердження Путіна, нібито українці та росіяни «один народ», нагадують про опис божевільні із художнього твору Ярослава Гашека «Пригоди бравого вояка Швейка». Про це п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко написав у публікації «Стаття Путіна не про історію. Це – політичний маніфест з погрозами сусідам» для Gazeta Wyborcza.

«Ми, українці, не маємо проблем з власною ідентичністю. І нам по цимбалах, що саме про це думає Путін. Ми українська політична нація, рівноправними членами якої є громадяни різного етнічного походження, різних конфесій і мовних спільнот. І від росіян нас відрізняють не лише власний історичний досвід, мова, пісні і танці, чи кухня, але й політична культура, ставлення до прав і свобод людини, геополітичні орієнтації, усвідомлене і глибоко вкорінене відчуття причетності до європейської цивілізації. Ці відмінності протягом останніх семи років лише посилилися, і, до речі, не останню роль в прискоренні процесу зіграв настільки відразливий для України Путін», – зазначив п’ятий Президент України.

Петро Порошенко також зазначив, що російський президент у своїй статті не запропонував жодної нової тези, він повторив всі традиційні російські фейки.

«З точки зору сприйняття історії, стаття Путіна не містить для нас нічого нового. Ця рамка відома нам із середини дев’ятнадцятого століття. Тоді на фоні національного відродження на українських теренах російська імперська пропаганда розгорнула кампанію несприйняття українців як окремого народу. «Не было, нет и быть не может», – сумновідомий вислів із циркуляра міністра внутрішніх справ Росії Валуєва. Та фраза стала офіційною позицією Петербургу щодо української мови і народу як її носія», – додав він.

Петро Порошенко зазначив, що відтоді сплило майже 160 років, а інтелектуальний прогрес російського керівництва нульовий. «Твердження, ніби українці та росіяни один народ, нагадує мені про опис божевільні, в якій лежав Швейк. Серед причинних був один професор, який «доводив, що всередині земної кулі є ще одна куля, набагато більша, ніж та, що зверху», – порівняв Порошенко. П’ятий Президент України також наголосив, що українці визначили європейський напрям розвитку своєї держави, а російська агресія ще більше утвердила цей вибір.

«Україна обрала свій шлях розвитку – членство в ЄС і НАТО. Соціологічні опитування показують, що на референдумі за вступ до ЄС готові проголосувати три чверті тих, хто планує взяти в ньому участь. За НАТО – відповідно дві третини українців, які ладні брати участь у референдумі. Російська агресія, до речі, істотно посилила підтримку євроатлантичного курсу серед українців», – зазначив Петро Порошенко.

«Наступного місяця ми відзначимо тридцятиліття Незалежності, а росіяни й досі з нею не змирилися. А чому тут дивуватися? Лише ж тридцять років, а в Росії багатьом і досі болить втрата Фінляндії та Польщі, яка сталася понад століття тому», – резюмує лідер «Європейської Солідарності».

П’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив, що Україна має незаперечне право розраховувати на миротворчу місію під егідою ООН.