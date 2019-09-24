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    Екснардепу Микитасю оголосили про підозру

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    Максим Микитась - Екснардепу Микитасю оголосили про підозру
    Максим Микитась
    Фото: facebook.com/maxim.mikitas

    Микитася підозрюють у хуліганстві

    Державне бюро розслідувань України оголосило про підозру колишньому нардепу Максиму Микитасю в хуліганстві.

    Про це повідомив директор ДБР Роман Труба в Telegram.

    Зокрема, Труба зазначив, що в липні Микитась увірвався на засідання селищної ради на Чернігівщині і влаштував бійку.

    «Сьогодні колишньому депутату повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України», - повідомив він.

    Нагадаємо, в липні Микитась напав на голову сільради Любеча Чернігівській області. На опублікованому відео нардеп лаявся з головою Любеча Сергієм Пінчуком і погрожував йому в'язницею. Останній у відповідь дзвонив в поліцію, після чого між ними сталася сутичка, під час якої Микитась відібрав у Пінчука мобільний телефон і кинув його об стіну.

    За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу, кваліфікувавши його дії як хуліганство. Також повідомлялося, що Микитась не приходив на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР).

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