Чорновол пояснила, чому не прийшла на суд до Пашинського



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Колишня депутатка Тетяна Чорновол

Тетяна Чорновол: Чому ви вирішили, що людині приємно, коли його бачать в приниженому стані? Я б не хотіла щоб до мене на суди ходили

Колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол («Народний фронт») пояснила, що не ходила на суд до свого однопартійця Сергія Пашинського, бо він не хотів, аби його бачили у приниженому стані. Про це повідомляє кореспондент Главкома.

«Чому ви вирішили, що людині приємно, коли його бачать в приниженому стані? Я б не хотіла щоб до мене на суди ходили», - заявила вона.

Як повідомлялось, Чорновол прийшла на брифінг до директора Державного бюро розслідувань Романа Труби, хоча її і не було у списках.

Нагадаємо, адвокат екснардепа Сергія Пашинського Андрій Федур заявив, що його підзахисного попереджали про те, що у нього є «один шанс негайно втекти з України».

Напередодні сам Пашинський заявив, що його арешт є показовою розправою з боку чинної влади і і звинуватив у причетності заступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Як повідомлялось, Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

Прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати.

Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

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