Справа «ПриватБанку»: суд призначив лінгвістичну експертизу засідання Ради національної безпеки за участю Порошенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке відбулося 18 квітня 2019 року.

ДБР розслідує кримінальне провадження за заявами трьох суддів Окружного адміністративного суду Києва

Печерський районний суд Києва призначив судово лінгвістичну криміналістичну експертизу усного мовлення засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке відбулося 18 квітня 2019 року.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 2 жовтня.

За даними досудового розслідування, експертиза призначена у кримінальному провадженні, яке ініціювали судді Окружного адміністративного суду Києва Володимир Келеберда, Ігор Качура і Віталій Амельохін за фактами щодо можливого втручання в їхню діяльність службових осіб, які займають особливо відповідальне становище у державних органах України. 18 квітня ці судді за позовом олігарха Ігоря Коломойського ухвалили рішення про визнання незаконним та скасування рішення про виведення неплатоспроможного «ПриватБанку» з ринку за участю держави.

Того ж дня президент Петро Порошенко скликав засідання Ради національної безпеки і оброни України за участі керівництва генеральної прокуратури, Національного банку України, міністерства фінансів, Служби безпеки, міністерства юстиції, міністерства економічного розвитку та торгівлі для обговорення судового рішення. Між іншим, на момент проведення наради РНБО повний текст рішення у «ПриватБанку» не виготовлявся.

Слідчий Державного бюро розслідувань пояснив суду, що проведення експертизи зумовлено необхідністю з’ясувати: чи можуть вислови вищого керівництва країни сприйматися як заклики до невиконання рішення суду (рішення Окружного адміністративного суду Києва по справі № 826/7432/17), чи містяться у висловах учасників засідання ознаки (заклики, ствердження, прохання, пропозиції, вказівки, критики тощо), в тому числі адресовані третім особам, що можуть сприйматись, як вплив у будь-якій формі на суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Суд доручив експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз проаналізувати вислови високопосадовців під час засідання РНБО від 18 квітня і відповісти на питання ДБР.

Нагадаємо, що Національний банк України 10 і 12 червня подав до Вищої ради правосуддя дисциплінарні скарги на суддів Окружного адміністративного суду Києва Качура, Келеберду і Амельохіна та суддю Печерського районного суду Києва Підпалого. НБУ вимагає притягнути зазначених суддів до дисциплінарної відповідальності.

Крім цього, Нацбанк 24 травня подав апеляційні скарги на два рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня про скасування рішення про виведення неплатоспроможного «ПриватБанку» з ринку за участю держави та про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із «ПриватБанком» осіб.

Як відомо, у грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «ПриватБанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 млрд. грн.