Справа про хабар в $6 млн: податківцю Ільяшенку оголосили підозру у незаконному збагаченні

Ільяшенка підозрюють в дачі хабара в розмірі 6 млн доларів керівництву НАБУ і САП

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у незаконному збагаченні колишньому першому заступнику начальника Головного управління Державної податкової служби в місті Києві Миколі Ільяшенку.

Про це повідомляє низка ЗМІ з посиланням на джерела в антикорупційних відомствах.

Нагадаємо, 12 червня Миколу Ільяшенка затримали на хабарі в 6 млн доларів керівникам НАБУ і САП. Разом з ним затримали директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу і ще одну довірену особу ексміністра екології, олігарха Миколи Злочевського.

Хабар хотіли дати за закриття кримінальної справи проти Миколи Злочевського, власника компанії Burisma, членом наглядової ради якої був син обраного президента США Джо Байдена (на той час - головного суперника чинного президента Дональда Трампа на виборах). Команда Трампа намагалася довести, що Байден просував бізнес-інтереси сина в Україні, використовуючи свою посаду віцепрезидента США.

Ілляшенка заарештували з правом внесення застави у 84 млн гривень. У серпні йому продовжили арешт, але заставу знизили вдвічі - до 42 млн гривень. 28 серпня він вніс заставу і вийшов із СІЗО.

Ексміністр екології Микола Злочевський виїхав з України в кінці 2014 після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні. У січні 2015 року ГПУ оголосила його в розшук. Восени 2016 з сайту МВС прибрали інформаційно-статистичну картку про розшук ексміністра.

На початку лютого 2018 року в ЗМІ з'явилася інформація, що Злочевський повернувся до України. У 2019 підозру Злочевському розширили, додавши статтю про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

У жовтні 2019 ексгенпрокурор Руслан Рябошапка повідомив, що Генпрокуратура переглядає близько 15 справ, що стосуються компанії Burisma.