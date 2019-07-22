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    У омбудсмена виявили порушення на 95 виборчих дільницях

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    У омбудсмена виявили порушення на 95 виборчих дільницях

    За даними моніторингу серед основних порушень: відсутність доступу для голосування особам з інвалідністю

    Секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини під час позачергових виборів народних депутатів України, станом на 20 годину, здійснив моніторинг 156 виборчих дільниць в усіх регіонах України, з яких порушення виявлено на 95 виборчих дільницях.

    Про це офіс омбудсмена повідомляє у Facebook.

    За даними моніторингу серед основних порушень: відсутність доступу для голосування особам з інвалідністю та іншим мало мобільним категоріям громадян, порушення вимог до приміщень виборчих дільниць та порушення прав виборців.

    «Основні порушення, виявлені за результатами моніторингу: 76 дільниць (46% від перевірених) – відсутність доступу для голосування особам з інвалідністю та іншим мало мобільним категоріям громадян (немає кабін для можливості розташування інвалідного візка, відсутність пандусу, перил, приміщення виборчих дільниць знаходяться не на 1-му поверсі за відсутності ліфта); 60 дільниць (36,5 % від перевірених) – порушення вимог до приміщень виборчих дільниць (кількість кабін для таємного голосування та кількість виборчих скриньок для голосування не відповідає нормам, встановленим законом); 29 дільниць (17,5 % від перевірених) – інші порушення прав виборців (відсутність у списку виборців, або є неточності; проведення агітації під час виборів; пошкодження бюлетенів або скриньок; площа виборчої дільниці не відповідає встановленим вимогам)», – йдеться у повідомленні.

    У партії «Голос» готові пропонувати лідера політсили музиканта Святослава Вакарчука на посаду прем'єр-міністра України, але вважають, що потрібно визначитися з тим, хто буде формувати уряд.

    Раніше повідомлялося, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку  21,99% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.14%
    • ОПЗЖ
      13.02%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.40%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Як відомо, 225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

     Читайте також: В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)
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