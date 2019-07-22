У омбудсмена виявили порушення на 95 виборчих дільницях



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За даними моніторингу серед основних порушень: відсутність доступу для голосування особам з інвалідністю

Секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини під час позачергових виборів народних депутатів України, станом на 20 годину, здійснив моніторинг 156 виборчих дільниць в усіх регіонах України, з яких порушення виявлено на 95 виборчих дільницях.

Про це офіс омбудсмена повідомляє у Facebook.

За даними моніторингу серед основних порушень: відсутність доступу для голосування особам з інвалідністю та іншим мало мобільним категоріям громадян, порушення вимог до приміщень виборчих дільниць та порушення прав виборців.

«Основні порушення, виявлені за результатами моніторингу: 76 дільниць (46% від перевірених) – відсутність доступу для голосування особам з інвалідністю та іншим мало мобільним категоріям громадян (немає кабін для можливості розташування інвалідного візка, відсутність пандусу, перил, приміщення виборчих дільниць знаходяться не на 1-му поверсі за відсутності ліфта); 60 дільниць (36,5 % від перевірених) – порушення вимог до приміщень виборчих дільниць (кількість кабін для таємного голосування та кількість виборчих скриньок для голосування не відповідає нормам, встановленим законом); 29 дільниць (17,5 % від перевірених) – інші порушення прав виборців (відсутність у списку виборців, або є неточності; проведення агітації під час виборів; пошкодження бюлетенів або скриньок; площа виборчої дільниці не відповідає встановленим вимогам)», – йдеться у повідомленні.

У партії «Голос» готові пропонувати лідера політсили музиканта Святослава Вакарчука на посаду прем'єр-міністра України, але вважають, що потрібно визначитися з тим, хто буде формувати уряд.

Раніше повідомлялося, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 21,99% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як відомо, 225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.