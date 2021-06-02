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    Зеленський та Курц обговорили відносини України та Австрії

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    Зустріч Володимира Зеленського та Себастьяна Курца у Відні 15 вересня 2020 року - Зеленський та Курц обговорили відносини України та Австрії
    Зустріч Володимира Зеленського та Себастьяна Курца у Відні 15 вересня 2020 року
    Фото: Офіс президента

    Зеленський детально поінформував Себастіана Курца про актуальну безпекову ситуацію на сході України

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Республіки Австрія Себастіаном Курцом. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Зазначається, що співрозмовники висловили задоволення високою динамікою двостороннього діалогу та результативною співпрацею в багатьох сферах.

    Зеленський детально поінформував Себастіана Курца про актуальну безпекову ситуацію на сході України та в тимчасово окупованому Криму, передусім у контексті нещодавньої ескалації вздовж кордонів України та тривалої мілітаризації півострова.

    У цьому зв’язку Глава держави відзначив важливість солідарності міжнародної спільноти з Україною та подякував Федеральному канцлеру Австрії за тверду позицію Відня щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

    Сторони детально обговорили перебіг виконання домовленостей, досягнутих за результатами офіційного візиту президента України до Республіки Австрія у вересні минулого року. Було позитивно відзначено пожвавлення показників двосторонньої торговельно-економічної співпраці попри наявні епідемічні обмеження.

    Також співрозмовники обговорили прогрес у реалізації низки інвестиційних проєктів в Україні за участю австрійського бізнесу.

    Володимир Зеленський і Себастіан Курц обмінялися думками щодо кроків обох держав у контексті протидії поширенню Covid-19 та забезпечення щеплення громадян якісною вакциною.

    Окрему увагу сторони приділили пріоритетним завданням діалогу Україна – ЄС. За словами Глави Української держави, потужним стимулом для проведення реформ та імплементації Угоди про асоціацію з ЄС є визнання нашими партнерами європейської перспективи України.

    Повідомляється, що федеральний канцлер Республіки Австрія підтримав євроінтеграційні прагнення нашої держави.

    Президент України докладно ознайомив Себастіана Курца з ініціативою «Кримська платформа», спрямованою на деокупацію та забезпечення системного моніторингу безпекової та гуманітарної ситуації в окупованому Криму. Володимир Зеленський запросив Федерального канцлера Австрії здійснити найближчим часом офіційний візит до України.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав владу Австрії розглянути питання будівництва газопроводу «Північний потік-2» з точки зору енергетичної безпеки, зокрема всієї Європи.

    Теги: Австрія ЄС Володимир Зеленський Україна президент щеплення Себастіан Курц
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    Зеленський та Курц обговорили відносини України та Австрії