Голова Нацполіції взяв під контроль розслідування вбивства Ноздровської

Аброськін закликав не піаритися на вбивстві Ноздровської та не втручатися у розслідування справи

Проведення необхідних заходів щодо розкриття вбивства юристки Ірини Ноздровської взято на особистий контроль головою Нацполіції Сергієм Князевим та на відповідний контроль міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook перший очільника Нацполіції В’ячеслав Аброськін. Він висловив обурення



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Фото: УНІАН Активісти біля ГУ Нацполіції у Київській області вимагають знайти вбивць Ноздровської

Аброськін закликав не піаритися на вбивстві Ноздровської та не втручатися у розслідування справи

Проведення необхідних заходів щодо розкриття вбивства юристки Ірини Ноздровської взято на особистий контроль головою Нацполіції Сергієм Князевим та на відповідний контроль міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook перший очільника Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Він висловив обурення поведінкою активістів під час акції біля Головного управління Нацполіції у Київський області. «Громадяни, схаменіться! На що розраховують ті, хто дозволяє собі бити керівника поліції, який потім повинен йти організовувати та направляти роботу поліцейських з метою розкриття вбивства?» - написав він.

Аброськін закликав активістів не робити піар на вбивстві окремо взятої людини. «Це ганебно», - зазначив він.

Перший заступник голови Нацполіції повідомив, що на теперішній час тривають активні оперативно-розшукові заходи з метою встановлення обставин скоєного вбивства і особи чи осіб, які його скоїли. Створена оперативно-слідча група, до складу якої увійшли працівники Головного слідчого управління та Департаменту карного розшуку Нацполіції.

«Задля розкриття злочину поліція використовує всі можливі інструменти, які надані «найгуманнішим до злочинців» законодавством України», - пообіцяв Аброськін.

«Просив би «фахівців з розкриття злочинів», які наразі коментують та дають поради, зупинитися. В свою чергу кримінальна поліція не радить же інженерам, журналістам, політичним діячам як робити свою справу. Дайте можливість нормально працювати співробітникам кримінальної поліції», - закликав він.

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Сьогодні, 2 січня, на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.

Активісти також закликали до відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Керівник управління поліції Київської області Дмитро Ценов вийшов до активістів і повідомив про створення слідчої групи для розслідування вбивства. Під час заходу сталася сутичка. Один із активістів вдарив керівника поліції Київської області.

Як повідомлялося, Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.