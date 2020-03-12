Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою



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Андрія Антоненка залишили під вартою до 4 квітня Фото: РБК-Україна

Суд відмовив захисникам у апеляції на рішення суду про продовження терміну утримання під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою музиканта Андрія Антоненка (Riffmaster), якого підозрюють у справі Павла Шеремета. Про це в четвер, 12 березня, оголосив головуючий суддя.

«Колегія суддів ухвалила: постанову суду, якою продовжено термін утримання під вартою Антоненка, залишити без змін», - сказав суддя.

При цьому активісти після рішення суду вигукували «Ганьба» і «Андрію, тримайся».

26 лютого Міністерство внутрішніх справ повідомило, що в справі вбивства Шеремета триває процес розсекречення матеріалів понад 500 негласних слідчих (розшукових) дій. У відомстві стверджували, що Антоненко відмовився свідчити на допиті та від слідчого експерименту. Правоохоронці заявляли, що Юлія Кузьменко відмовилася від судово-медичної та габітоскопічної (закономірності відображення ознак зовнішності людини на різних носіях інформації) експертиз. Крім того, Кузьменко і Антоненко, за даними МВС, відмовилися від одночасного допиту.

Слідчі стверджували, що всі троє підозрюваних відмовилися від перевірки на поліграфі. Натомість адвокат заявив, що Антоненко ніколи не відмовлявся від тесту на детекторі брехні.

Нагадаємо, 20 лютого Печерський районний суд залишив у силі арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка без права внесення застави.

Захист Антоненка напередодні довів, що підозрюваний ветеран АТО виявився на 9,7 см вище зафіксованого на камерах відеоспостереження чоловіка, який зовні схожий на Антоненка в кепці.

Нагадаємо, пішов третій місяць після скандального брифінгу керівництва МВС та президента, на якому було оголошено про причетність до вбивства журналіста волонтерів та ветеранів війни на Донбасі.

Як відомо, поліція підозрює, що злочинне угруповання, яке начебто підірвало автівку Павла Шеремета, налічувало п’ятеро осіб: Андрій Антоненко – музикант, який воював на Донбасі, Юлія Кузьменко – дитячий хірург (волонтер), Яна Дугарь – військова медсестра та подружжя Грищенків – пара ветеранів-добровольців. Був іще один учасник, за даними слідства, спеціаліст із виробництва вибухівки, теж ветеран, але він наклав на себе руки в жовтні, нібито після отримання повістки на допит у справі Шеремета.

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