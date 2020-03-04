У захисника одного з підозрюваних у вбивстві Шеремета Антоненка проводять обшук - юрист



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Леонід Маслов, захисник підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка

Підставою для обшуку є ухвала суду (Печерського) на відповідне клопотання слідчого - Масі Наєм

У юриста Леоніда Маслова, захисника підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, проводиться обшук. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Масі Наєм.

Наєм поінформував, що «підставою для обшуку є ухвала суду (Печерського) на відповідне клопотання слідчого у зв‘язку із тим, що нібито він заходив в аккаунт Андрія Антоненка і міг видалити інформацію».

Відповідна постанова суду була ухвалена 25 лютого 2020 року, фото документа оприлюднено співтовариством Free Riff у соцмережі Facebook.

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«Маслов Леонід Клавдійович, 3.03.1967 р. н. - 4 січня 2020 року з невідомої слідству причини здійснив вхід на сторінку в соціальній мережі «Вконтакте», що належить Антоненку А. С. і міг знищити або пошкодити інформацію, яка може становити інтерес у вищезазначеному кримінальному провадженні. Про цю подію Маслов Л. К. розмістив повідомлення в соціальній мережі Facebook. Отже, Маслов Л. К. може мати доступ до соціальних сторінок Антоненка А. С. і до інших речових доказів, знищувати їх або приховувати від слідства», - йдеться у документі.

Як повідоммлялося, підозрюваний у вбивстві Павла Шеремета Андрій Антоненко ніколи не відмовлявся від тесту на детекторі брехні.

26 лютого Міністерство внутрішніх справ повідомило, що в справі вбивства Шеремета триває процес розсекречення матеріалів понад 500 негласних слідчих (розшукових) дій. У відомстві стверджували, що Антоненко відмовився свідчити на допиті та від слідчого експерименту. Правоохоронці заявляли, що Юлія Кузьменко відмовилася від судово-медичної та габітоскопічної (закономірності відображення ознак зовнішності людини на різних носіях інформації) експертиз. Крім того, Кузьменко і Антоненко, за даними МВС, відмовилися від одночасного допиту.

Слідчі стверджували, що всі троє підозрюваних відмовилися від перевірки на поліграфі.

Нагадаємо, 20 лютого Печерський районний суд залишив у силі арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка без права внесення застави.

Захист Антоненка напередодні довів, що підозрюваний ветеран АТО виявився на 9,7 см вище зафіксованого на камерах відеоспостереження чоловіка, який зовні схожий на Антоненка в кепці.

Нагадаємо, пішов третій місяць після скандального брифінгу керівництва МВС та президента, на якому було оголошено про причетність до вбивства журналіста волонтерів та ветеранів війни на Донбасі.

Як відомо, поліція підозрює, що злочинне угруповання, яке начебто підірвало автівку Павла Шеремета, налічувало п’ятеро осіб: Андрій Антоненко – музикант, який воював на Донбасі, Юлія Кузьменко – дитячий хірург (волонтер), Яна Дугарь – військова медсестра та подружжя Грищенків – пара ветеранів-добровольців. Був іще один учасник, за даними слідства, спеціаліст із виробництва вибухівки, теж ветеран, але він наклав на себе руки в жовтні, нібито після отримання повістки на допит у справі Шеремета.

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