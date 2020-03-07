Поліція: Кузьменко вдруге відмовилася проходити поліграф у справі Шеремета



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Підозрювана у причетності до вбивства Павла Шеремета Юлія Кузьменко

Цього тижня Кузьменко повторно відмовилася від поліграфа через недовіру атестованим державним експертам

Підозрювана у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко друге відмовилась від проходження поліграфу.

Про це у п’ятницю повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що спочатку підозрювана Кузьменко дала попередню згоду на проходження експертного дослідження, однак 26 лютого відмовилася від інтерв’ювання з поліграфом через бажання присутності при цьому визначеного нею адвоката, який 25 та 26 лютого був зайнятий іншими справами.

«4 березня Юлія Кузьменко та її адвокат прибули до експертів, однак підозрювана повторно відмовилася від поліграфа через недовіру атестованим державним експертам, які мали проводити опитування», - додали у поліції.

При цьому вона вказала, що не відмовляється від проведення експертизи «в іншій будь-якій установі із залученням незалежних міжнародних експертів».

Раніше адвокат підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка заявив, що його підзахисний ніколи не відмовлявся від тесту на детекторі брехні.

26 лютого Міністерство внутрішніх справ повідомило, що в справі вбивства Шеремета триває процес розсекречення матеріалів понад 500 негласних слідчих (розшукових) дій. У відомстві стверджували, що Антоненко відмовився свідчити на допиті та від слідчого експерименту. Правоохоронці заявляли, що Юлія Кузьменко відмовилася від судово-медичної та габітоскопічної (закономірності відображення ознак зовнішності людини на різних носіях інформації) експертиз. Крім того, Кузьменко і Антоненко, за даними МВС, відмовилися від одночасного допиту.

Слідчі стверджували, що всі троє підозрюваних відмовилися від перевірки на поліграфі.

Нагадаємо, 20 лютого Печерський районний суд залишив у силі арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка без права внесення застави.

Захист Антоненка напередодні довів, що підозрюваний ветеран АТО виявився на 9,7 см вище зафіксованого на камерах відеоспостереження чоловіка, який зовні схожий на Антоненка в кепці.

Нагадаємо, пішов третій місяць після скандального брифінгу керівництва МВС та президента, на якому було оголошено про причетність до вбивства журналіста волонтерів та ветеранів війни на Донбасі.

Як відомо, поліція підозрює, що злочинне угруповання, яке начебто підірвало автівку Павла Шеремета, налічувало п’ятеро осіб: Андрій Антоненко – музикант, який воював на Донбасі, Юлія Кузьменко – дитячий хірург (волонтер), Яна Дугарь – військова медсестра та подружжя Грищенків – пара ветеранів-добровольців. Був іще один учасник, за даними слідства, спеціаліст із виробництва вибухівки, теж ветеран, але він наклав на себе руки в жовтні, нібито після отримання повістки на допит у справі Шеремета.