Поліція розсекречує понад 500 матеріалів у справі Шеремета
Слідча група також проводить 32 судові експертизи
У справі вбивства Павла Шеремета триває процес розсекречення матеріалів понад 500 негласних слідчих (розшукових) дій, інформують представники групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування.
Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.
«У зв’язку з підвищеною увагою суспільства та з метою повного і прозорого процесу розслідування резонансного злочину слідчі НПУ постійно інформують про хід розслідування вбивства Павла Шеремета: нині триває процес розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та проводиться 32 судові експертизи», - йдеться у повідомленні.
Водночас, як наголошують правоохоронці, попри публічні заяви сторони захисту у ЗМІ про готовність їхніх підзахисних сприяти встановленню істини у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, насправді підозрювані відмовляють органу досудового розслідування в участі у таких слідчих діях. Таким чином процес проведення слідчих дій ускладнюється.
Насамперед, зазначає поліція, йдеться про відмову Яни Дугарь від дачі показів у ході допиту як підозрюваної та проведення низки експертиз: почеркознавчої, судово-психіатричної.
Щодо інших підозрюваних: Андрій Антоненко відмовився від проведення слідчого експерименту та дачі показів у ході допиту, а Юлія Кузьменко – від проходження судово-медичної й габітоскопічної експертиз. Окрім того, і Антоненко, і Кузьменко відмовилися від одночасного допиту.
Нагадаємо, 20 лютого Печерський районний суд залишив у силі арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка без права внесення застави.
Захист Антоненка напередодні довів, що підозрюваний ветеран АТО виявився на 9,7 см вище зафіксованого на камерах відеоспостереження чоловіка, який зовні схожий на Антоненка в кепці.
Нагадаємо, пішов третій місяць після скандального брифінгу керівництва МВС та президента, на якому було оголошено про причетність до вбивства журналіста волонтерів та ветеранів війни на Донбасі.
Як відомо, поліція підозрює, що злочинне угруповання, яке начебто підірвало автівку Павла Шеремета, налічувало п’ятеро осіб: Андрій Антоненко – музикант, який воював на Донбасі, Юлія Кузьменко – дитячий хірург (волонтер), Яна Дугарь – військова медсестра та подружжя Грищенків – пара ветеранів-добровольців. Був іще один учасник, за даними слідства, спеціаліст із виробництва вибухівки, теж ветеран, але він наклав на себе руки в жовтні, нібито після отримання повістки на допит у справі Шеремета.