Справа Шеремета: підозрюваний Антоненко виявився вище чоловіка на запису з відеокамер



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Раніше суд продовжив арешт Андрія Антоненка до 4 квітня Фото: 24 Канал

Антоненко майже на 10 см вище чоловіка, зафіксованого на камерах напередодні вбивства Павла Шеремета

Підозрюваний ветеран АТО у справі щодо вбивства Павла Шеремета Андрій Антоненко виявився на 9,7 см вище зафіксованого на камерах відеоспостереження чоловіка, який зовні схожий на Антоненка в кепці.

Про це написав адвокат підозрюваного Леонід Маслов на своїй сторінці в Facebook.

Юрист виклав фотографії експертизи, де вимірювали зріст Антоненко, і серед фото є показники результатів вимірювання - 179, 7 см

Раніше в розпорядженні ЗМІ виявилися дані експертизи від 2016 року відеозаписів з камер спостереження, розташованих у кварталах навколо місця вибуху і місця проживання Шеремета.

Зокрема, на записах пара з чоловіка та жінки з пакетом в ніч з 19 на 20 липня 2016 року йшли до машини журналіста Павла Шеремета, жінка підходила до машини і, на думку слідства, чіпляла вибуховий пристрій, потім вони вдвох покинули місце події.

Згідно з результатами експертизи, зріст чоловіка на відео 170 см. Можливе відхилення, яке заклав експерт, \- 3%. Ця похибка пов'язана з нечітким зображенням, постійним рухом підозрюваного, кепкою на голові, а також тим, що експерту невідома висота підошви і каблуки взуття. Отже, за висновком експерта, зріст людини на відео може коливатися від 164,9 см до 175,1 см.

«Різниця не 2,5 см, різниця в 9,7 см! А вже з урахуванням максимально можливої похибки будь-яка особа зростом 177,16 і вище, поза всякого сумніву не може бути особою на камері з місця злочину», - написав Маслов після проведення вимірювання зросту свого підзахисного.

Нагадаємо, 20 лютого Печерський районний суд залишив у силі арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка без права внесення застави.

Нагадаємо, пішов третій місяць після скандального брифінгу керівництва МВС та президента, на якому було оголошено про причетність до вбивства журналіста волонтерів та ветеранів війни на Донбасі.

Як відомо, поліція підозрює, що злочинне угруповання, яке начебто підірвало автівку Павла Шеремета, налічувало п’ятеро осіб: Андрій Антоненко – музикант, який воював на Донбасі, Юлія Кузьменко – дитячий хірург (волонтер), Яна Дугарь – військова медсестра та подружжя Грищенків – пара ветеранів-добровольців. Був іще один учасник, за даними слідства, спеціаліст із виробництва вибухівки, теж ветеран, але він наклав на себе руки в жовтні, нібито після отримання повістки на допит у справі Шеремета.