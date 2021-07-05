Справа VAB Банку: НАБУ не знайшло збитків державі і змови акціонерів з керівництвом НБУ

«Ми хочемо привітати НАБУ з завершенням досудового слідства, яке не встановило факту злочинної змови між Олександром Писаруком та Олегом Бахматюком»

Досудове слідство НАБУ не встановило факту злочинної змови між Олександром Писаруком та Олегом Бахматюком у справі «ВіЕйБі Банку». Також не було доведено нанесення збитків держави у цій справі.

Про це йдеться в заяві компанії «Укрлендфармінг», акціонером якої є екс-власник «ВіЕйБі Банку» Олег Бахматюк, повідомляють Українські новини. «Ми хочемо привітати НАБУ з завершенням досудового слідства, яке не встановило факту злочинної змови між Олександром Писаруком та Олегом Бахматюком, щодо якої справа, власне, і була відкрита. І не доведені ніякі збитки державі, про що говорилося останні роки. Тепер ця справа, що розслідувалась загалом протягом 6 років, справа, що вже була закрита рішеннями судів за відсутністю складу злочину (і знову була незаконно відновлена екс-генпрокурором Русланом Рябошапкою), буде вчергове передана до суду, – йдеться у заяві. – Щоправда, завершилось це слідство дивним чином: справа врешті йде до суду за статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем), що ще раз свідчить: ні про яку «змову» мова вже не йде. Досудовим слідством нанесення збитків державі також не було доведено».

В заяві компанія також нагадала про наслідки 1,5 річного переслідування з боку НАБУ: «Через тиск на бізнес без роботи залишилось 13 000 українців. Тільки за минулий рік бюджет недоотримав 1,5 млрд податків (нагадаємо, за три роки компанія сплатила 7,7 млрд податків до бюджету). Знищені виробництва на 37 підприємствах: закрились сучасні ферми, в тому числі – унікальні племінні виробництва, закриваються птахофабрики, а через скорочення виробництва ціни на яйця в Україні стрімко зросли».

«Ми сподіваємось на чесний і неупереджений суд, який встановить істину і поставить крапку в цій історії, від якої врешті постраждали всі - і бізнес, і держава, історії, в якій немає переможців. Ми з свого боку продовжуємо виступати за конструктивне вирішення питання з поверненням заборгованості банків, які постраждали в результаті так званого «банкопаду». Таке рішення підтримується і Фондом гарантування вкладів, і нашими міжнародними партнерами як цивілізоване і вигідне для держави», – заявляє «Укрлендфармінг» бізнесмена Олега Бахматюка.

Нагадаємо, що справа проти Писарука і Бахматюка була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням – їх отримали вкладники банку.