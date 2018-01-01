Справа Януковича про держзраду: у суді допит екс-глави МЗС

Дещиця є свідком сторони обвинувачення у справі Януковича

У середу, 17 січня, в Оболонському районному суді Києва продовжився розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді. Наразі розпочався допит колишнього міністра закордонних справ України, нинішнього посла України у Польщі Андрія Дещиці. Дещиця є свідком сторони обвинувачення.



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Екс-президент Віктор Янукович

Дещиця є свідком сторони обвинувачення у справі Януковича

У середу, 17 січня, в Оболонському районному суді Києва продовжився розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Наразі розпочався допит колишнього міністра закордонних справ України, нинішнього посла України у Польщі Андрія Дещиці.

Дещиця є свідком сторони обвинувачення.

Зокрема, дипломат розповів, що кілька разів бачився з Януковичем упродовж 2010-2012 років, коли був послом у Фінляндії та Ісландії. Конфліктних ситуацій, за його словами, у нього з обвинуваченим не було.

Нагадаємо, 10 січня Оболонський районний суд Києва оголосив перерву до 17 січня у судовому розгляді провадження за обвинуваченням Януковича у державній зраді, оскільки адвокати екс-президента відбули у відрядження.

Як повідомлялося, 11 грудня суд допитав міністра внутрішніх справ Аресена Авакова. Того ж дня у суді давав свідчення екс-прем'єр, лідер Народного фронту Арсеній Яценюк.

У процесі про держзраду Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (мова йде про спільництво як одну з категорій співучасника злочину), ч. 3 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України