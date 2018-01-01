Адвокати Януковича зірвали засідання суду

Адвокати Януковича відбули у відрядження

Оболонський районний суд Києва оголосив перерву до 17 січня у судовому розгляді кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді. Як відомо, сьогодні о 10:00 в Оболонському райсуді мав продовжитися судовий розгляд справи Януковича. Але адвокати екс-президента відбули у відрядження. «Адвокати



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Віктор Янукович і його адвокат Віталій Сердюк

Адвокати Януковича відбули у відрядження

Оболонський районний суд Києва оголосив перерву до 17 січня у судовому розгляді кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.

Як відомо, сьогодні о 10:00 в Оболонському райсуді мав продовжитися судовий розгляд справи Януковича. Але адвокати екс-президента відбули у відрядження.

«Адвокати Януковича відбули у… відрядження. Один - в Туреччину. Інший - в Польщу. Прокурор Руслан Кравченко вважає такі причини неповажними, натомість упевнений, що такі дії захисту екс-президента спрямовані на зрив судових засідань», - повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Суд прийняв рішення оголосити перерву до 10:00 ранку 17 січня 2018 року.

Як відомо, у грудні Оболонський районний суд Києва продовжив засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням Януковича у державній зраді.

Януковича знову захищають платні адвокати, від яких він відмовився влітку.

11 грудня суд допитав міністра внутрішніх справ Аресена Авакова. Того ж дня у суді давав свідчення екс-прем'єр, лідер Народного фронту Арсеній Яценюк.

У процесі про держзраду Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (мова йде про спільництво як одну з категорій співучасника злочину), ч. 3 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України