Справа Юлії Кузьменко: суд відмовив у відводі Вовка трансляція



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Адвокат Юлії Кузьменко клопотав, щоб призначили іншого суддю на розгляд справи

Суд відхилив клопотання адвоката про відвід судді Вовка

Печерський суд Києва відмовив у відводі судді Сергія Вовка за клопотанням адвоката підозрюваної Юлії Кузьменко Владислава Добоша.

«Заяву про відвід слід залишити без задоволення», — зачитала суддя рішення.

Таким чином розгляд обрання запобіжного заходу дитячому хірургу та підозрюваній у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко продовжить Сергій Вовк.

Раніше сьогодні повідомлялося, що захист Юлії Кузьменко заявив про відвід судді Печерського районного суду Києва Павла Вовка. Тоді ж справу направили на перерозподіл для обрання іншого судді. Вовк оголосив, що винесення рішення про запобіжний захід Кузьменко знімається з розгляду, а нового суддю має визначити система авторозподілу. Після цього він покинув судову залу.

Ро відвід судді Вовка захист просить й у справі Андрія Антоненка. За словами захисника, зокрема, існує обґрунтована підстава вважати, що, слідчий суддя є упередженим.

Зазначимо, що суддя Вовк має неоднозначну репутацію. Свого часу він відправив за грати Юрія Луценка та знімав із розшуку Олександра Онищенка.

Також зазначимо, що адвокати хочуть викликати свідчити колишнього чоловіка Кузьменко, з яким вона була у шлюбі станом на літо 2016-го (коли був убитий Шеремет), він нібито має підтвердити її алібі.

Нагадаємо, прокуратура просить суд обрати запобіжний захід у виді арешту для Кузьменко.

Сьогодні, 13 грудня, підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку оберуть запобіжний захід.

Як вже відомо, 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Адвокати додали, що будуть подавати апеляцію. Адвокат заявив, що Дугарь не було в Україні в той момент, коли було зроблено фото і відео порівняльної експертизи, яку надало обвинувачення.

Нагадаємо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Як вбивали Павла Шеремета. Усі свіжі подробиці від МВС



