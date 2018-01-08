Справу Ноздровської можуть перекваліфікувати - поліція Київщини

Поки що слідчі ведуть провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство

Громадські активісти та адвокати 8 січня зібралися під головним управлінням Національної поліції в Київській області. Як повідомляє «Громадське радіо», основна вимога - ознайомитися з деталями ходу розслідування. «Жодних плакатів та вигукувань гасел - учасники пояснили, що прийшли сюди заради діалогу з представниками



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Ірина Ноздровська

Поки що слідчі ведуть провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство

Громадські активісти та адвокати 8 січня зібралися під головним управлінням Національної поліції в Київській області. Як повідомляє «Громадське радіо», основна вимога - ознайомитися з деталями ходу розслідування.

«Жодних плакатів та вигукувань гасел - учасники пояснили, що прийшли сюди заради діалогу з представниками поліції та адвокатами», - йдеться в повідомленні.

На зустрічі адвокати повідомили, що не ознайомлені з усіма матеріалами слідства і не можуть оцінювати його якість.

Керівник прес-служби поліції області Микола Жукович розповів, що слідчі вилучили близько 20 записів камер відеоспостереження за маршрутом пересування вбитої, але ще не всі. До свого місця проживання, села Демидів Вишгородського району Київської області, за даними розслідування, Ірина Ноздровська доїхала.

«І водія маршрутки ми теж знайшли. Ми розуміємо, де вона їхала, з ким вона їхала, як вона їхала. Опитані всі водії, які в той день працювали на цьому маршруті. Навіть ті, хто не перебував на Героїв Дніпра. Ми намагаємося встановити також усіх людей, які в цей період часу виїжджали з Героїв Дніпра. Всіх їх опитуємо. Усю цю інформацію аналізуємо», - розповів Жукович.

Поки що слідчі ведуть провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

«Якщо ми з’ясуємо, що там діяла зорганізована група, і будуть підстави вважати, що там діяло кілька чоловік, то ми будемо перекваліфіковувати цю статтю», - зазначив речник поліції Київщини.