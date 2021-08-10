Свіжі парламентські рейтинги. Підтримка партії «Голос» після розколу різко обвалилась

Партія «Голос» після гучних скандалів і розколу в політсилі скотилась до 1% підтримки

Гучний політичний проєкт, який розкручували шоумени Вакарчук і Притула, втратив довіру українців

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, то шанс подолати бар'єр у 5% мали б чотири політичні сили. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, за «Слугу народу» готові віддати свій голос 17% всіх опитаних або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати.

За «Європейську солідарність» намір голосувати відповідно 11% і 17% опитаних.

Проросійську партію «Опозиційна платформа ˗ за життя» підтримують відповідно 11% і 16%

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» — 8% і 11%.

Партію «Сила і честь ˗ 4% і 6%».

А ось партія «Голос» після гучних скандалів і розколу в політсилі скотилась до 1% підтримки серед тих, хто готовий прийти на вибори й тих, хто загалом підтрисує цю політсилу.

Далі голоси виборців розподілилися таким чином:

ВО «Свобода» — 2% і 3%,

партію Українська стратегія Гройсмана — 2% і 3%,

Радикальну партію Олега Ляшка ˗ 2% і 3%,

партію Шарія ˗ 1% і 2%,

партію «Громадянська позиція» — 1% і 1,5%,

«Удар» Віталія Кличка — 1% і 1%,

партію «За майбутнє» ˗ 1% і 1%,

«Опозиційний блок» Вілкула — 0,5% і 1%,

«Наш край» ˗ 0,5% і 0,5%,

партію «Пропозиція» ˗ 0,4% і 0,3%.

Раніше «Главком» писав, що партія «Голос» тріщить по швах: нардепи Устінова та Юрчишин залишають політсилу.

Як повідомлялося, відповідно до заяви партії «Голос», депутати на з'їзді партії висловили підтримку лідерці політсили Кірі Рудик. «На з'їзді партії «Голос» лідерка партії Кіра Рудик відзвітувала про роботу партії з часу проведення місцевих виборів жовтня 2020 року та презентувала стратегічне бачення подальшого розвитку партії. Відповідаючи на запит частини партійців, було поставлено на голосування питання довіри голові партії», – йдеться у повідомленні. Отже, 86% делегатів висловили свою підтримку чинній голові партії.

Нагадаємо, після виходу Сергія Притули з «Голосу» депутатка Верховної Ради від фракції «Голос» Соломія Бобровська і ще восьмеро депутатів із цієї фракції заявили, що спільно ухвалять рішення про своє подальше перебування.

Додамо, що народна депутатка України Ольга Стефанишина написала заяву про вихід із політичної партії «Голос» на туалетному папері.

29 липня «Голос» виключив сім нардепів із лав партії (список).

5 серпня Івано-Франківський осередок «Голосу» вийшов із партії у повному складі.

Читайте також: