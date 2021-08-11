Кава за 320 грн: скільки коштують страви у скандальному ресторані нардепа Тищенка

Щоб поїсти у ресторані «Велюр», який належить нардепу від «Слуги народу» Миколі Тищенку, треба запастись кількома тисячами гривень

Випити каву з водою в ресторані «слуги» Тищенка обійдеться щонайменше у 400 грн

У київському ресторані «Велюр», який належить нардепу від «Слуги народу» Миколі Тищенку, діапазон цін набагато вище, ніж у середньому київському кафе. Так, за подвійний еспресо тут требаа викласти 320 грн. За маленьку пляшечку води «Боржомі» 85 грн. Це видно з чеку, датованого 10 серпня, який оприлюднив у фейсбуці бізнесмен та громадський діяч Євген Городецький.

Фото Євгена Городецького

Зазначимо, що про ціни у скандальному ресторані «Велюр» вже й раніше писали ЗМІ.

Наприклад, ціна за м'ясні страви вказана за 100 грамів. Ціна філе рибай становить 710 гривень, ось філе міньйон обійдеться вже в 970 гривень. Котлети на пару з індички обійдуться мінімум в 137 гривень за маленьку порцію і 267 гривень за велику.

Одне з найдорожчих блюд ресторану «Велюр» – це качка по-пекінськи. Її вартість становить 3 787 гривень за 1,3 кілограма. Приблизно у стільки ж обійдуться салат з омаром чи тартар з омаром.

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