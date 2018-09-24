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    «Спрощенці» цього року вже сплатили 19 млрд грн до бюджетів — ДФС

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    «Спрощенці» цього року вже сплатили 19 млрд грн до бюджетів — ДФС

    Переважну більшість сплаченого податку забезпечили фізичні особи-підприємці - 13,5 млрд грн

    За вісім місяців 2018 року «спрощенці» сплатили до місцевих бюджетів 19 мільярдів гривень єдиного податку.

    Про це повідомляється на сайті ДФС.

    Порівняно з відповідним періодом минулого року сума надходжень від платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, зросла на 25%. За 8 місяців 2017 року цей показник становив 15,2 мільярда гривень.

    Переважну більшість сплаченого податку забезпечили фізичні особи-підприємці - 13,5 млрд грн. Це на 28,3%, або майже на 3 млрд грн. перевищує відповідний показник 2017 року, зазначає ДФС.

    Юридичні особи-підприємці сплатили за цей період 5,5 млрд грн, що на 17%, або на 0,8 млрд грн більше січня-серпня 2017 року.

    Із загальної суми єдиного податку 3,1 млрд грн було сплачено платниками у серпні 2018 року. Динаміка зростання порівняно з серпнем минулого року – додатково 0,6 млрд грн. З цієї суми фізичними особами спрямовано 2,3 млрд грн., юридичними – 0,8 млрд грн, навела дані ДФС.

     

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