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    США евакуювали співробітників Пентагону з Ізраїлю

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    з понеділка в Ізраїлі загинули семеро людей, в Палестині &ndash; 109, серед них 28 дітей - США евакуювали співробітників Пентагону з Ізраїлю

    з понеділка в Ізраїлі загинули семеро людей, в Палестині – 109, серед них 28 дітей

    Фото з відкритих джерел

    Ситуація на кордоні Ізраїлю і сектора Гази залишається напруженою

    Міністерство оборони США евакуювало з Ізраїлю близько 120 своїх співробітників як запобіжний захід на тлі тривалих обстрілів з сектора Гази. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.

    За його словами, співробітники Пентагону вилетіли з Ізраїлю в четвер на транспортному літаку ВПС США. В Ізраїлі вони опікувалися плануванням майбутніх двосторонніх навчань і повинні були повернутися в США цього тижня, але через обстріли вони відлетіли на кілька днів раніше.

    Ситуація на кордоні Ізраїлю і сектора Гази залишається напруженою в останні кілька днів. Ракетні обстріли території Ізраїлю з боку Гази практично не припиняються, як і удари Армії оборони Ізраїлю по об'єктах у Палестині. За наявними даними, з понеділка в Ізраїлі загинули семеро людей, в Палестині – 109, серед них 28 дітей.

    Тим часом, збройні сили Ізраїлю стверджують, що нині в Секторі Гази немає підрозділів, які здійснюють наземну військову операцію.

    CNN вказує, що повідомлення офіційного представника Армії оборони Ізраїлю у Twitter про те, що «повітряні й наземні війська ізраїльських збройних сил атакують Сектор Гази», яке збіглося в часі з початком серії артилерійських та авіаційних ударів, спонукало кілька інформаційних агентств поширити інформацію про початок наземних воєнних дій.

    Теги: США Ізраїль війна
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