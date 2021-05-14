США евакуювали співробітників Пентагону з Ізраїлю

з понеділка в Ізраїлі загинули семеро людей, в Палестині – 109, серед них 28 дітей

Ситуація на кордоні Ізраїлю і сектора Гази залишається напруженою

Міністерство оборони США евакуювало з Ізраїлю близько 120 своїх співробітників як запобіжний захід на тлі тривалих обстрілів з сектора Гази. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на прессекретаря Пентагону Джона Кірбі.

За його словами, співробітники Пентагону вилетіли з Ізраїлю в четвер на транспортному літаку ВПС США. В Ізраїлі вони опікувалися плануванням майбутніх двосторонніх навчань і повинні були повернутися в США цього тижня, але через обстріли вони відлетіли на кілька днів раніше.

Ситуація на кордоні Ізраїлю і сектора Гази залишається напруженою в останні кілька днів. Ракетні обстріли території Ізраїлю з боку Гази практично не припиняються, як і удари Армії оборони Ізраїлю по об'єктах у Палестині. За наявними даними, з понеділка в Ізраїлі загинули семеро людей, в Палестині – 109, серед них 28 дітей.

Тим часом, збройні сили Ізраїлю стверджують, що нині в Секторі Гази немає підрозділів, які здійснюють наземну військову операцію.

CNN вказує, що повідомлення офіційного представника Армії оборони Ізраїлю у Twitter про те, що «повітряні й наземні війська ізраїльських збройних сил атакують Сектор Гази», яке збіглося в часі з початком серії артилерійських та авіаційних ударів, спонукало кілька інформаційних агентств поширити інформацію про початок наземних воєнних дій.