Армія Ізраїлю змінила власні заяви про наземні війська в Секторі Гази

На цей момент у Секторі Гази немає наземних військ Сил оборони Ізраїлю, запевняє речник збройних сил Ізраїлю

В армії Ізраїлю пояснюють плутанину «проблемою внутрішнього зв'язку»

Збройні сили Ізраїлю стверджують, що нині в Секторі Гази немає підрозділів, які здійснюють наземну військову операцію. Про це повідомляє CNN.

«На цей момент у Секторі Гази немає наземних військ Сил оборони Ізраїлю», – заявив у коментарі агентству речник збройних сил Ізраїлю підполковник Джонатан Конрікуст.

CNN вказує, що повідомлення офіційного представника Армії оборони Ізраїлю у Twitter про те, що «повітряні й наземні війська ізраїльських збройних сил атакують Сектор Гази», яке збіглося в часі з початком серії артилерійських та авіаційних ударів, спонукало кілька інформаційних агентств поширити інформацію про початок наземних воєнних дій.

Водночас журналістка Wall Street Journal в Ізраїлі та Палестині Феліція Шварц написала у Twitter, що представник ЦАХАЛу (Збройних сил Ізраїлю, – ред) Джонатан Конрікуст прямо сказав їй, що «в Секторі Гази є сухопутні війська», проте через дві години відмовився від своєї заяви.

AFP зазначає, що в армії пояснюють плутанину «проблемою внутрішнього зв'язку».

До слова, Радбез ООН проведе третє за тиждень засідання через арабо-ізраїльський конфлікт.

Нагадаємо, цієї ночі повідомлялося, що Ізраїль почав атакувати Сектор Гази авіацією та наземними силами.

Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Напередодні Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».

До слова, у середу ввечері «Хамас» випустив у бік Тель-Авіва 130 ракет, є поранені. Загалом із Сектора Гази випустили по Ізраїлю вже понад 1000 ракет

Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Сотні взаємних ударів між Єрусалимом і Сектором Газа ознаменували найважче загострення в регіоні з 2014 року.

О 21.00 11 травня «Бригади Іззадін аль-Касама», бойове крило терористичного угрупування «Хамас», випустили по Тель-Авіву та його околицях 130 ракет.

Запуск більш ніж сотні ракет було здійснено всього за п'ять хвилин. Це нова тактика терористів для подолання протиракетної оборони Ізраїлю. Протягом півгодини (12 травня, близько 3 ночі) з Гази було випущено більше 100 ракет по Беер-Шеві, а також понад 100 ракет по Тель-Авіву і аеропорту Бен-Гуріон.