Арабо-ізраїльський конфлікт. Радбез ООН проведе третє за тиждень засідання

Треті за тиждень переговори пройдуть у відкритому форматі (перші двоє були закритими)

На зустрічі виступить спеціальний координатор ООН із близькосхідного мирного процесу

Представники країн-членів Ради Безпеки ООН зберуться на ще одне засідання з питання загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Про це повідомила постійний представник США при організації Лінда Томас-Грінфілд.

«Рада Безпеки ООН зустрінеться для обговорення ситуації в Ізраїлі і секторі Газа в неділю», – уточнила Томас-Грінфілд.

За даними ЗМІ, треті за тиждень переговори пройдуть у відкритому форматі (перші двоє були закритими). Початок обговорення заплановано на 10 годину (17:00 за Києвом) 16 травня.

Відзначається, що на зустрічі виступить спеціальний координатор ООН із близькосхідного мирного процесу Тор Веннесланд.

Як відомо, цього тижня США заблокували заяву ООН щодо загострення конфлікту на Близькому Сході.

Нагадаємо, цієї ночі Ізраїль почав атакувати Сектор Гази авіацією та наземними силами.

Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Напередодні Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».

До слова, у середу ввечері «Хамас» випустив у бік Тель-Авіва 130 ракет, є поранені. Загалом із Сектора Гази випустили по Ізраїлю вже понад 1000 ракет

Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Сотні взаємних ударів між Єрусалимом і Сектором Газа ознаменували найважче загострення в регіоні з 2014 року.

О 21.00 11 травня «Бригади Іззадін аль-Касама», бойове крило терористичного угрупування «Хамас», випустили по Тель-Авіву та його околицях 130 ракет.

Запуск більш ніж сотні ракет було здійснено всього за п'ять хвилин. Це нова тактика терористів для подолання протиракетної оборони Ізраїлю. Протягом півгодини (12 травня, близько 3 ночі) з Гази було випущено більше 100 ракет по Беер-Шеві, а також понад 100 ракет по Тель-Авіву і аеропорту Бен-Гуріон.