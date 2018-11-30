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    США хочуть посилити перевірку студентів з Китаю через ризик шпигунства

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    США хочуть посилити перевірку студентів з Китаю через ризик шпигунства

    В США можуть бути запроваджені перевірки мобільних телефонів та акаунтів у соцмережах, як китайських, так і американських

    Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість запровадження нових перевірок стосовно студентів з Китаю через побоювання, що вони шпигують для китайського уряду.

    Про це Reuters повідомили американські чиновники та джерела в Конгресі. У Білому домі від коментарів відмовилися.

    «Адміністрація Трампа розмірковує над тим, щоби піддавати китайських студентів додатковій перевірці перед тим, як вони приїжджають на навчання до США», — зазначає видання.

    За інформацією джерел, можуть бути запроваджені перевірки мобільних телефонів та акаунтів у соцмережах, як китайських, так і американських. Також американські правоохоронці проводитимуть спеціальні тренінги для викладачів, на яких вчитимуть їх викривати шпигунську діяльність студентів.

    Чиновники розраховують, що нові заходи дозволять зменшити ризик шпигунства або крадіжки інтелектуальної власності у сферах, які є важливими для національної безпеки США.

    Водночас посол Китаю в США Цуй Тянькай назвав звинувачення на адресу студентів безпідставними та «дуже непристойними».

    «Чому хтось звинувачує їх у шпигунстві? Я вважаю, що стосовно них це вкрай несправедливо», — сказав він.

    Зазначимо, що у червні 2018 року через побоювання шпигунства Держдеп скоротив термін дії візи китайських аспірантів у галузях авіації, робототехніки та передових виробничих технологій з 5 до 1 року.

    Нагадаємо, на саміті G20 в Аргентині, який пройде 30 листопада і 1 грудня, Трамп має зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпінем. Вони планують обговорити проблемні питання у двосторонніх відносинах, зокрема в торгівлі.

    Джерело: Громадське

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