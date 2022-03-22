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    США і Франція підтримали подальший економічний тиск на Росію

    Блінкен (ліворуч) і Ле Дріан домовилися посилити санкційний тиск на Росію з метою зупинити війну в Україні - США і Франція підтримали подальший економічний тиск на Росію
    Блінкен (ліворуч) і Ле Дріан домовилися посилити санкційний тиск на Росію з метою зупинити війну в Україні
    фото: Держдеп США

    Очільники зовнішньополітичних відомств Сполучених Штатів Америки та Франції мали розмову, присвячену російсько-українській війні

    Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Франції Жан Ле Дріан обговорили поточні зусилля країн-членів НАТО та партнерів з Євросоюзу щодо гуманітарної допомоги Україні. Про це повідомляє пресслужба Держепартаменту Сполучених Штатів.

    Очільник Держдепу відзначив все більш жорстку тактику російського президента, що «продовжує вбивати мирних жителів у цій невиправданій і неспровокованій війні».

    Блінкен та Ле Дріан обговорили різноманітні заходи, які б сприяли притягненню Росії до відповідальності. Йдеться як про різноманітні економічні, так і про дипломатичні заходи. Крім Росії, західні країни планують притягнути до відповідальності і Білорусь, з чиєї території зокрема ведуться бойові дії проти України.

    Також очільники зовнішньодипломатичних відомств США та Франції обговорили позачерговий саміт НАТО, який має відбутися цього тижня. Сторони згадали, зокрема, про посилення оборони союзників на східному фланзі Північноатлантичному альянсу.

    Французька сторона на офіційному сайті міністерства закордонних справ наголосила на невідкладності повного припинення вогню на усій території України. Крім того, Блінкен та Ле Дріан домовилися про тісну взаємодію під час роботи над питанням продовольчої безпеки, яке неодмінно постане у світі через російсько-українську війну.

    Обидві сторони погодилися із необхідністю посилення санкцій проти Росії, а також підтвердили підтримку МАГАТЕ, яке закликає до пильного контролю за ядерними об’єктами в Україні, захопленими російськими окупантами.

    Нагадаємо, що сьогодні вночі президент США Джо Байден обговорив ситуацію із російсько-українською війною із чотирма європейськими лідерами. Серед них був і президент Франції Еммануель Макрон. Лідери Заходу знову підтвердили відданість Україні та наголосили на необхідності подальшої безпекової допомоги українському народу та українській армії.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    США і Франція підтримали подальший економічний тиск на Росію