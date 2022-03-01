Блінкен пообіцяв більше санкцій РФ і зброї – Україні

Голова МЗС зателефонував до США і попросив допомоги

Дмитро Кулеба попросив у США більше санкцій та зброї для боротьби з російськими окупантами. Блінкен пообіцяв надати. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив 1 березня. Він поспілкувався з держсекретарем США телефоном.

«Ентоні Блінкен запевнив у непорушній підтримці з боку США», – зауважив Кулеба.

Глава МЗС України наголосив, що наша держава прагне миру. Однак поки на нас нападає Росія, потрібно впроваджувати більше санкцій. Україні також потрібна зброя.

«Держсекретар підтвердив: буде більше і першого, і другого. Ми узгодили подальші кроки», – резюмував Кулеба.

Нагадаємо, ЄС передасть Україні 70 бойових літаків. Крім того, Канада надасть Україні протитанкову зброю і відмовиться від російської нафти.

Також Міжнародний суд відкрив розслідування через російське вторгнення.

Читайте також: