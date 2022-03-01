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    Блінкен пообіцяв більше санкцій РФ і зброї – Україні

    Держсекретар США заявив, що США надасть нам нову допомогу - Блінкен пообіцяв більше санкцій РФ і зброї – Україні
    Держсекретар США заявив, що США надасть нам нову допомогу
    фото: Reuters

    Голова МЗС зателефонував до США і попросив допомоги

    Дмитро Кулеба попросив у США більше санкцій та зброї для боротьби з російськими окупантами. Блінкен пообіцяв надати. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив 1 березня. Він поспілкувався з держсекретарем США телефоном.

    «Ентоні Блінкен запевнив у непорушній підтримці з боку США», – зауважив Кулеба.

    Глава МЗС України наголосив, що наша держава прагне миру. Однак поки на нас нападає Росія, потрібно впроваджувати більше санкцій. Україні також потрібна зброя.

    «Держсекретар підтвердив: буде більше і першого, і другого. Ми узгодили подальші кроки», – резюмував Кулеба.

    Нагадаємо, ЄС передасть Україні 70 бойових літаків. Крім того, Канада надасть Україні протитанкову зброю і відмовиться від російської нафти.

    Також Міжнародний суд відкрив розслідування через російське вторгнення.

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    Теги: МЗС Росія США міністр зброя держава Дмитро Кулеба Ентоні Блінкен
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    Блінкен пообіцяв більше санкцій РФ і зброї – Україні