Блінкен звернувся до українців: ви надихаєте світ

Українці зміцнюють нашу віру в демократію, у свободу, у здатність миру перемогти агресію, зазначив Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен звернувся до народу України і зазначив, що українці «надихають світ», під час боротьби з військовою агресією Росії. Про це Блінкен написав у Twitter.

«Я хочу звернутися безпосередньо до народу України. Ваша хоробрість і відданість своїй країні, культурі та демократії є джерелом натхнення для всього світу. Ми були і залишимося #UnitedWithUkraine», – написав Блінкен.

ВІн також опублікував відеозвернення до українців.

«Український народе, дозвольте мені просто сказати: «Ви надихаєте світ!». Ми відчуваємо це у всіх куточках світу. Ми бачимо вашу неймовірну мужність, вашу стійкість, вашу рішучість, і це надихає. Це час, щоб зміцнити нашу віру, і ви зміцнюєте нашу віру в демократію, у свободу, у здатність миру перемогти агресію, у здатність добра перемогти зло... Ми підтверджуємо це тому, що ви підтверджуєте це. Ви демонструєте це, ви показуєте це світові. І весь світ з вами. Зберігайте віру, ми робитимемо те саме. І зрештою, і ви, і ми переможемо», – заявив він.

Я хочу звернутися безпосередньо до народу України. Ваша хоробрість і відданість своїй країні, культурі та демократії є джерелом натхнення для всього світу. Ми були і залишимося #UnitedWithUkraine. pic.twitter.com/qFWVuiKRZL — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 3, 2022

Тим часом генсек НАТО Йенс Столтенберг виключив можливість введення безпольотної зони над Україною в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Столтенберг додав, що Росія веде проти України «брутальний конфлікт». За його словами, на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у повномасштабну війну у Європі.

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