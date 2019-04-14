США і Китай близькі до завершення переговорів щодо торговельної угоди



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Обидві сторони ведуть переговори щодо угоди, яка стане «найзначнішою зміною в торгових відносинах за 40 років«

Влада США і КНР близькі до того, щоб приступити до фінальної частини переговорів щодо торговельної угоди, заявив американський міністр фінансів Стівен Мнучін.

«Ми сподіваємося, що наближаємося до фінального раунду для вирішення питань», - наводить його слова Reuters.

Міністр підкреслив, що угода щодо спірних торговельних питань у разі успішного завершення переговорів «значно перевершить« зусилля колишніх американських адміністрацій щодо відкриття китайського ринку для американських компаній.

За словами Мнучіна, обидві сторони ведуть переговори щодо угоди, яка складається з семи розділів, і стане «найзначнішою зміною в торгових відносинах за 40 років».

Нагадаємо, в 2018 році адміністрація Дональда Трампа, що пручається проникненню китайських товарів на ринок США, ввела ряд досить чутливих для Пекіна мит, анонсувавши їх збільшення на початку 2019 року. Глава КНР Сі Цзіньпін в боргу не залишився, і ввів проти США у відповідь - взаємні мита, що досягли суми понад $ 100 млрд.

На саміті G20 в Аргентині Трамп і Сі досягли тимчасового «перемир'я» в торговому протистоянні, що розгорнулося. Лідери двох країн домовилися протягом трьох місяців не накладати нових торгових обмежень і постаратися досягти нової двосторонньої торговельної угоди.

Втім протистояння триває на локальному рівні: США і їх союзники лобіюють різноманітні заборони на продукцію китайських технологічних гігантів (ZTE, Нuawei) звинувачуючи їх у шпигунській активності і крадіжці державних секретів.

Джерело: Новое Время