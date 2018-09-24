США мають детальну інформацію про типи та кількість військ РФ на Донбасі



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Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер

Крім регулярних військ, Росія активно залучає до участі в війні проти України військових-контрактників

Сполучені Штати володіють детальною інформацією про командирів, типи та кількість регулярних військ Росії на Донбасі.

Про це повідомив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю російської радіостанції «Эхо Москвы».

Журналіст перепитав Волкера, чи є в нього інформація про присутність російських військ на Донбасі, на що спецпредставник ствердно відповів «Так».

«У нас є дуже хороша інформація про командирів, ланцюжок командування, типи військ та їхнє фінансування, кількість військовослужбовців регулярної російської армії, кількість спеціалізованих підрозділів, а більшу частину сил складають контрактники», — сказав Волкер.

Він також додав, що на Донбасі «здійснюється безпосереднє російське командування та керування через ланцюжок командування, який включає регулярні війська, регулярних офіцерів, але більшість з них складають контрактники, яким платить Росія».

Волкер зазначив, що лиш деякі з них є громадянами України, також найнятими на контрактній основі.

«Багато з них ними не є. Деякі з них - громадяни Росії, деякі - серби, деякі - з Білорусі. Як ви знаєте, вони прибувають звідусіль, і їх наймає і організовує ця компанія. Але в кінцевому рахунку це незаконні збройні формування на території України. Так що якщо мова йде про реалізацію Мінських угод, відповідно до умов Мінських угод, ці незаконні збройні формування повинні припинити існування», - підкреслив він.