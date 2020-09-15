Сенатори США вимагають ввести санкції через насилля в Білорусі



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ОМОНівці застосовують силу до учасників акцій протесту в Білорусі Фото: Радіо Свобода

Група з 13 американських сенаторів із двох штатів оприлюднила резолюцію

Американські сенатори з двох штатів оприлюднили резолюцію із закликом запровадити санкції через насилля проти протестувальників у Білорусі.

Американський сенатор-республіканець Джим Рішч, який є головою комітету Сенату із закордонних справ, заявив, що насилля й репресії проти опозиції в Білорусі є «немислимими».

У тексті резолюції називають вибори президента Білорусі, які відбулися 9 серпня і на яких вшосте переміг Олександр Лукашенко, «ні вільними, ні чесними».

Автори резолюції закликають відпустити всіх політичних в’язнів та затриманих під час мирних протестів, включно із заарештованими до виборів.

Згідно з резолюцією, США мають запровадити санкції в координації з Європейським союзом та іншими міжнародними партнерами. Рішч назвав це символом міцної підтримки Сполученими Штатами білоруського народу та їхнього права на свободу зібрань, висловлення думок, вільні вибори та верховенство права.

Нагадаємо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту. 13 вересня у Мінську під час акції «Марш героїв» затримано понад 400 учасників протесту.

До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

Як відомо, у понеділок, 14 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.

Під час переговорів Путін пообіцяв Лукашенку кредит на $1,5 млрд.

Джерело: Радіо Свобода