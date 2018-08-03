США наклали санкції на російський банк «Агросоюз»



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Внесення «Агросоюзу» до санкційного списку США блокує всю власність банку

Міністерство фінансів Сполучених Штатів додало до переліку осіб особливих категорій та заборонених осіб російський банк «Агросоюз», зареєстрований у Москві.

Згідно з заявою відомства, банк «Агросоюз» свідомо сприяв значній транзакції на користь Ан Янг Су, головного представника північнокорейського Банку Іноземної Торгівлі. Ан Янг Су проживає в Москві. І Банк іноземної торгівлі, і його представник перебувають під санкціями США та Ради безпеки ООН.

Також сьогодні Міністерство фінансів внесло до санкційного списку іншого представника Банку іноземної торгівлі Рі Йонг Вона, який також проживає у Москві.

Відповідно до резолюції Ради безпеки ООН від 2016 року, країни-члени ООН повинні висилати зі своєї території осіб, що входять до санкційних списків проти Північної Кореї.

«Отже, Ан Янг Су та Рі Йонг Вонг повинні бути вислані з Росії. Тим не менш, у 2018 році банк «Агросоюз» продовжує надавати послуги Ан Янг Су, порушуючи тим самим зобов’язання Росії перед ООН. «Агросоюз» також свідомо відкрив численні банківські рахунки для щонайменше трьох компаній, пов’язаних із Банком зовнішньої торгівлі. Рі Йонг Вон також мав у російському банку рахунки на своє ім’я принаймні у 2016 році», – зазначено в заяві.

Внесення «Агросоюзу» до санкційного списку США блокує всю власність банку, яка розташована в Сполучених Штатах або перебуває під контролем громадян США.