США планують збільшити витрати на створення стратегічних підводних човнів



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Кожен новий підводний човен буде нести до 16 міжконтинентальних балістичних ракет

Створення 12 нових підводних човнів обійдеться США в мінімум 128 млрд доларів

Пентагон має намір радикально збільшити фінансування в рамках реалізації програми на створення нового покоління стратегічних ракетоносців класу Columbia.

Так, якщо в 2020 фінансовому році витрати по проекту будуть складати 2,3 млрд доларів, то в 2021 році фінансування нового покоління атомних підводних човнів зросте до 4,3 млрд доларів. А із 2024 року проект човнів класу Columbia фінансуватиметься щороку на рівні не менше 5 млрд. доларів, пише ресурс Global Security.

Перший новий підводний стратегічний ракетоносець почнуть будувати в 2021 році. А в 2028 році головний човен проекту Columbia має приєднатися до ВМФ США.

Всього американці планують створити 12 нових стратегічних ракетоносців на заміну 14 підводним човнам класу Ohio. Кожен новий підводний човен буде нести до 16 міжконтинентальних балістичних ракет.

Раніше вважалося, що повна реалізація проекту нових підводних стратегічних ракетоносців буде коштувати 115 млрд доларів. Проте нові розрахунки показують, що вартість проекту буде не менше 128 млрд доларів.