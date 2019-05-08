Трамп за 10 років втратив $1,17 млрд через проблеми в бізнесі в, - The New York Times



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Президент США Дональд Трамп

Втрати дозволили не платити податки протягом 8 із 10 років цього періоду

Виданню The New York Times вдалося отримати податкову інформацію, яка стосується нинішнього президента США Дональда Трампа за 1985-94 роки. Згідно із ними виявилося, що американський бізнесмен протягом 10 років не мав жодних прибутків. Більше того - навіть втратив через невдале ведення фінансових справ понад мільярда доларів.

Отримані документи показують проблеми в бізнесі нинішнього глави Білого Дому за відповідний період – в 1985 році втрати складали 46,1 млн. доларів, а в 1990-91 роках баланс витрат і прибутків збільшився до мінус 250 млн. доларів.

Загалом, за ці 10 років Дональд Трамп втратив 1,17 млрд. доларів. Такі проблеми в бізнесі дозволили не платити податки протягом 8 із 10 років цього періоду.

У 2016 році журналісти отримали частковий доступ до податкової декларації Дональда Трампа, яка фіксувала втрати в 1995 році на рівні 915,7 млн. доларів. Проте, декларація за 2005 рік демонструвала, що ситуація покращилася.

Журналісти NYT в публікації нагадали, що у 1987 році з’явилася його відома книга «Трамп: Мистецтво угоди», де автор зображував із себе успішного бізнесмена.

Окрім того Дональд Трамп до цього пояснював проблеми свого бізнесу рецесією, яка почалася в 1990 році.

2015 року журнал «Forbes» оцінював статки Трампа в $4,1 млрд доларів США, хоча сам Трамп називав значно більші цифри, пояснюючи розбіжність у складності визначити справжню ціну об'єктів нерухомості.