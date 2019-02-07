США не продаватимуть Туреччині комплекси Patriot, якщо та купить російські С-400



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У 2017 році Туреччина підписала з Росією контракт на покупку системи ППО С-400

У грудні Держдепартамент США схвалив продаж Туреччині 80 ракет Patriot MIM-104E та 60 ракет PAC-3

Американський уряд зупинить процес продажу Туреччині ракетних комплексів Patriot, якщо Анкара звершить закупівлю російських систем С-400.

Про це повідомляє Hürriyet Daily News з посиланням на представника американської адміністрації.

«Ми не перейдемо до етапу авторизації пропозиції Конгресом. Ми не будемо в змозі приступити до початку продажу Patriot у разі прогресу в купівлі систем С-400». - сказав він.

«Ми дуже стурбовані тим, що придбання систем С-400 Туреччиною стане загрозою для турецької участі в програмі F-35 і, ймовірно, призведе до певних санкцій», - додав чиновник.

Нагадаємо, у грудні Держдепартамент США схвалив продаж Туреччині 80 ракет Patriot MIM-104E та 60 ракет PAC-3, а також відповідного обладнання.

У 2017 році Туреччина підписала з Росією контракт на покупку системи ППО С-400. Очікується, що установка системи С-400 в Туреччині розпочнеться в жовтні 2019 року.

Вашингтон скаржився, що російська система не сумісна зі зброєю, яку використовують інші країни НАТО.

У своєму звіті наприкінці листопада Пентагон попередив, що покупка системи С-400 буде мати неминучі негативні наслідки для відносин США і Туреччини.