США не продаватимуть Туреччині комплекси Patriot, якщо та купить російські С-400
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У грудні Держдепартамент США схвалив продаж Туреччині 80 ракет Patriot MIM-104E та 60 ракет PAC-3
Американський уряд зупинить процес продажу Туреччині ракетних комплексів Patriot, якщо Анкара звершить закупівлю російських систем С-400.
Про це повідомляє Hürriyet Daily News з посиланням на представника американської адміністрації.
«Ми не перейдемо до етапу авторизації пропозиції Конгресом. Ми не будемо в змозі приступити до початку продажу Patriot у разі прогресу в купівлі систем С-400». - сказав він.
«Ми дуже стурбовані тим, що придбання систем С-400 Туреччиною стане загрозою для турецької участі в програмі F-35 і, ймовірно, призведе до певних санкцій», - додав чиновник.
Нагадаємо, у грудні Держдепартамент США схвалив продаж Туреччині 80 ракет Patriot MIM-104E та 60 ракет PAC-3, а також відповідного обладнання.
У 2017 році Туреччина підписала з Росією контракт на покупку системи ППО С-400. Очікується, що установка системи С-400 в Туреччині розпочнеться в жовтні 2019 року.
Вашингтон скаржився, що російська система не сумісна зі зброєю, яку використовують інші країни НАТО.
У своєму звіті наприкінці листопада Пентагон попередив, що покупка системи С-400 буде мати неминучі негативні наслідки для відносин США і Туреччини.