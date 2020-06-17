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    США передали Україні Javelin, боєприпаси та рації на $60 мільйонів

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    Це друга партія американської зброї, яку отримує українська армія - США передали Україні Javelin, боєприпаси та рації на $60 мільйонів
    Це друга партія американської зброї, яку отримує українська армія
    Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / facebook.com

    У посольстві наголосили, що США і далі стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії

    Управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для потреб військових та передало їх українським партнерам.

    Про це повідомляє Посольство США в України на сторінці Facebook.

    «Допомога США у сфері безпеки та співпраця з Україною під час Covid-19  тривають! Вчора Управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для передачі українським партнерам, включаючи рації, боєприпаси та протитанкові ракети Javelin», - йдеться в повідомленні.

    Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / facebook.com
    Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / facebook.com

    У посольстві наголосили, що США і далі стоятимуть на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії.

    Нагадаємо, на початку жовтня Держдеп США погодив продаж Javelin Україні на суму $39 млн, контракт передбачав продаж 150 ракет та відповідного устаткування.

    Javelin - головна протитанкова зброя армії і морської піхоти США. Вона дозволяє солдату або морському піхотинцю стріляти і швидко рухатися, оскільки ракета самокеровано прямує до цілі. Це друга партія американської зброї, яку отримує українська армія.
    США зброя армія посольство боєприпаси ракета
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