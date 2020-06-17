США передали Україні Javelin, боєприпаси та рації на $60 мільйонів

Про це повідомляє Посольство США в України на сторінці Facebook.

«Допомога США у сфері безпеки та співпраця з Україною під час Covid-19 тривають! Вчора Управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для передачі українським партнерам, включаючи рації, боєприпаси та протитанкові ракети Javelin», - йдеться в повідомленні.

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / facebook.com

У посольстві наголосили, що США і далі стоятимуть на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії.

Нагадаємо, на початку жовтня Держдеп США погодив продаж Javelin Україні на суму $39 млн, контракт передбачав продаж 150 ракет та відповідного устаткування.

Javelin - головна протитанкова зброя армії і морської піхоти США. Вона дозволяє солдату або морському піхотинцю стріляти і швидко рухатися, оскільки ракета самокеровано прямує до цілі. Це друга партія американської зброї, яку отримує українська армія.